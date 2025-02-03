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Трамп обвинил Байдена в раздаче денег Украине - РИА Новости, 03.02.2025
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22:06 03.02.2025 (обновлено: 22:11 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/tramp-1997192176.html
Трамп обвинил Байдена в раздаче денег Украине
Трамп обвинил Байдена в раздаче денег Украине - РИА Новости, 03.02.2025
Трамп обвинил Байдена в раздаче денег Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а "попросту... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T22:06:00+03:00
2025-02-03T22:11:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а "попросту раздавал средства" американских налогоплательщиков."Мы вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, а Европа - на 200 миллиардов меньше. Почему? Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.Американский лидер добавил, что его администрация сейчас ведет переговоры с европейскими союзниками об "уравнивании" их вклада с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250203/tramp-1997189843.html
https://ria.ru/20250203/orban-1997171222.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп обвинил Байдена в раздаче денег Украине

Трамп заявил, что Байден не требовал от ЕС денег для Киева, а просто раздавал их

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а "попросту раздавал средства" американских налогоплательщиков.
"Мы вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, а Европа - на 200 миллиардов меньше. Почему? Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Вчера, 21:32
Американский лидер добавил, что его администрация сейчас ведет переговоры с европейскими союзниками об "уравнивании" их вклада с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп поставил ЕС с ног на голову, заявил Орбан
Вчера, 18:52
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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