https://ria.ru/20250203/tramp-1997192176.html

Трамп обвинил Байдена в раздаче денег Украине

Трамп обвинил Байдена в раздаче денег Украине - РИА Новости, 03.02.2025

Трамп обвинил Байдена в раздаче денег Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а "попросту... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T22:06:00+03:00

2025-02-03T22:06:00+03:00

2025-02-03T22:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а "попросту раздавал средства" американских налогоплательщиков."Мы вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, а Европа - на 200 миллиардов меньше. Почему? Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.Американский лидер добавил, что его администрация сейчас ведет переговоры с европейскими союзниками об "уравнивании" их вклада с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250203/tramp-1997189843.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден