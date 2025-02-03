https://ria.ru/20250203/tramp-1997192062.html
Трамп хочет договориться с Украиной о поставках редкоземельных металлов
Трамп хочет договориться с Украиной о поставках редкоземельных металлов - РИА Новости, 03.02.2025
Трамп хочет договориться с Украиной о поставках редкоземельных металлов
США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь, заявил в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T22:04:00+03:00
2025-02-03T22:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп."Мы рассчитываем заключить сделку с ними... Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, и они готовы их предоставить", – сказал Трамп журналистам, выступая в Овальном кабинете,При этом он подчеркнул, что Вашингтон также требует от Европы увеличить объемы финансирования поддержки Украины, чтобы "уравнять" их с вложениями США."Мы вложили в помощь Украине почти на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Они должны платить хотя бы столько же, а на самом деле – намного больше", – добавил американский лидер.Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.
https://ria.ru/20250203/tramp-1997192176.html
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сша, украина, дональд трамп, в мире
США, Украина, Дональд Трамп, В мире
Трамп хочет договориться с Украиной о поставках редкоземельных металлов
Трамп хочет договориться с Киевом о поставках металлов в обмен на помощь