https://ria.ru/20250203/tramp-1997192062.html

Трамп хочет договориться с Украиной о поставках редкоземельных металлов

Трамп хочет договориться с Украиной о поставках редкоземельных металлов - РИА Новости, 03.02.2025

Трамп хочет договориться с Украиной о поставках редкоземельных металлов

США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь, заявил в... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T22:04:00+03:00

2025-02-03T22:04:00+03:00

2025-02-03T22:14:00+03:00

сша

украина

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995439831_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_4687189af534d7fb3e3cd94b35753b97.jpg

ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп."Мы рассчитываем заключить сделку с ними... Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, и они готовы их предоставить", – сказал Трамп журналистам, выступая в Овальном кабинете,При этом он подчеркнул, что Вашингтон также требует от Европы увеличить объемы финансирования поддержки Украины, чтобы "уравнять" их с вложениями США."Мы вложили в помощь Украине почти на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Они должны платить хотя бы столько же, а на самом деле – намного больше", – добавил американский лидер.Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.

https://ria.ru/20250203/tramp-1997192176.html

https://ria.ru/20250203/tramp-1997189843.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, дональд трамп, в мире