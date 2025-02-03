https://ria.ru/20250203/tramp-1997191944.html
Трамп предложил Канаде войти в состав США во избежание торговых пошлин
Трамп предложил Канаде войти в состав США во избежание торговых пошлин - РИА Новости, 03.02.2025
Трамп предложил Канаде войти в состав США во избежание торговых пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T22:02:00+03:00
2025-02-03T22:02:00+03:00
2025-02-03T22:14:00+03:00
в мире
канада
сша
дональд трамп
вашингтон (штат)
джастин трюдо
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата."Я бы хотел, чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Мы обеспечим им защиту, военную защиту. Нам не нужно, чтобы они изготавливали наши автомобили - это можно делать в Детройте, Южной Каролине, Теннесси или любом другом штате. Нам не нужен их лес, нам не нужна их энергия - у нас ее больше, чем у них. Так почему мы должны это делать?" - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.Таким образом он прокомментировал свое решение ввести двадцатипроцентные пошлины на импорт канадских товаров.По словам президента, он планирует новый разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы обсудить возможные изменения в торговых отношениях."У нас огромный дефицит с Канадой, как и со всеми странами. Я смотрю на эти сделки и думаю: кто вообще их заключал? Это ужасные сделки", - подчеркнул хозяин Белого дома.
https://ria.ru/20250203/poshliny-1997169423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, сша, дональд трамп, вашингтон (штат), джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп предложил Канаде войти в состав США во избежание торговых пошлин
Президент США Трамп: Канада избежит торговых пошлин, если войдет в состав США
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
"Я бы хотел, чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Мы обеспечим им защиту, военную защиту. Нам не нужно, чтобы они изготавливали наши автомобили - это можно делать в Детройте, Южной Каролине, Теннесси или любом другом штате. Нам не нужен их лес, нам не нужна их энергия - у нас ее больше, чем у них. Так почему мы должны это делать?" - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Таким образом он прокомментировал свое решение ввести двадцатипроцентные пошлины на импорт канадских товаров.
По словам президента, он планирует новый разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы обсудить возможные изменения в торговых отношениях.
"У нас огромный дефицит с Канадой, как и со всеми странами. Я смотрю на эти сделки и думаю: кто вообще их заключал? Это ужасные сделки", - подчеркнул хозяин Белого дома.