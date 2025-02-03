Рейтинг@Mail.ru
Трамп предложил Канаде войти в состав США во избежание торговых пошлин - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 03.02.2025 (обновлено: 22:14 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/tramp-1997191944.html
Трамп предложил Канаде войти в состав США во избежание торговых пошлин
Трамп предложил Канаде войти в состав США во избежание торговых пошлин - РИА Новости, 03.02.2025
Трамп предложил Канаде войти в состав США во избежание торговых пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T22:02:00+03:00
2025-02-03T22:14:00+03:00
в мире
канада
сша
дональд трамп
вашингтон (штат)
джастин трюдо
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996546148_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_28119b1b693a523b4bddfc6c674d8fbe.jpg
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата."Я бы хотел, чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Мы обеспечим им защиту, военную защиту. Нам не нужно, чтобы они изготавливали наши автомобили - это можно делать в Детройте, Южной Каролине, Теннесси или любом другом штате. Нам не нужен их лес, нам не нужна их энергия - у нас ее больше, чем у них. Так почему мы должны это делать?" - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.Таким образом он прокомментировал свое решение ввести двадцатипроцентные пошлины на импорт канадских товаров.По словам президента, он планирует новый разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы обсудить возможные изменения в торговых отношениях."У нас огромный дефицит с Канадой, как и со всеми странами. Я смотрю на эти сделки и думаю: кто вообще их заключал? Это ужасные сделки", - подчеркнул хозяин Белого дома.
https://ria.ru/20250203/poshliny-1997169423.html
канада
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996546148_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_5b1866615c5bb471628e64d26d14f5f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, дональд трамп, вашингтон (штат), джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп предложил Канаде войти в состав США во избежание торговых пошлин

Президент США Трамп: Канада избежит торговых пошлин, если войдет в состав США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
"Я бы хотел, чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Мы обеспечим им защиту, военную защиту. Нам не нужно, чтобы они изготавливали наши автомобили - это можно делать в Детройте, Южной Каролине, Теннесси или любом другом штате. Нам не нужен их лес, нам не нужна их энергия - у нас ее больше, чем у них. Так почему мы должны это делать?" - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Таким образом он прокомментировал свое решение ввести двадцатипроцентные пошлины на импорт канадских товаров.
По словам президента, он планирует новый разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы обсудить возможные изменения в торговых отношениях.
"У нас огромный дефицит с Канадой, как и со всеми странами. Я смотрю на эти сделки и думаю: кто вообще их заключал? Это ужасные сделки", - подчеркнул хозяин Белого дома.
Грузовые автомобили на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
США приостановили введение пошлин на мексиканские товары
Вчера, 18:40
 
В миреКанадаСШАДональд ТрампВашингтон (штат)Джастин ТрюдоВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала