Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 03.02.2025 (обновлено: 22:18 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/tramp-1997189843.html
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 03.02.2025
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении большого прогресса в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T21:32:00+03:00
2025-02-03T22:18:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
джо байден
марко рубио
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995439831_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_4687189af534d7fb3e3cd94b35753b97.jpg
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении большого прогресса в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной."Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну", — сказал он.Еще до победы на президентских выборах Трамп не раз говорил, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой Белого дома вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае переизбрания добиться урегулирования кризиса всего за 24 часа. Как позднее пояснил госсекретарь Марко Рубио, американский лидер не реализовал свои планы, поскольку для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".На минувшей неделе Трамп сообщил, что ведет с Россией "очень серьезное" обсуждение завершения конфликта. Он заявил, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".Позиция России по урегулированию конфликта на УкраинеВ июне прошлого года российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского кризиса. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250203/plan-1996944351.html
https://ria.ru/20250201/tramp-1996742985.html
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995439831_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd99e405e43daf0fef1e3139d035376a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, марко рубио, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, НАТО
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил о большом прогрессе в вопросе урегулирования конфликта РФ и Украины

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении большого прогресса в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
"Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну", — сказал он.
Здание администрации президента Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В офисе Зеленского резко раскритиковали план Трампа по Украине
Вчера, 04:31
Еще до победы на президентских выборах Трамп не раз говорил, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой Белого дома вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае переизбрания добиться урегулирования кризиса всего за 24 часа. Как позднее пояснил госсекретарь Марко Рубио, американский лидер не реализовал свои планы, поскольку для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".
На минувшей неделе Трамп сообщил, что ведет с Россией "очень серьезное" обсуждение завершения конфликта. Он заявил, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине
1 февраля, 02:45

Позиция России по урегулированию конфликта на Украине

В июне прошлого года российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского кризиса. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Определено идеальное послевоенное устройство Украины
1 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампДжо БайденМарко РубиоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала