https://ria.ru/20250203/tramp-1997189843.html

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 03.02.2025

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении большого прогресса в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T21:32:00+03:00

2025-02-03T21:32:00+03:00

2025-02-03T22:18:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

джо байден

марко рубио

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995439831_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_4687189af534d7fb3e3cd94b35753b97.jpg

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении большого прогресса в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной."Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну", — сказал он.Еще до победы на президентских выборах Трамп не раз говорил, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой Белого дома вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае переизбрания добиться урегулирования кризиса всего за 24 часа. Как позднее пояснил госсекретарь Марко Рубио, американский лидер не реализовал свои планы, поскольку для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".На минувшей неделе Трамп сообщил, что ведет с Россией "очень серьезное" обсуждение завершения конфликта. Он заявил, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".Позиция России по урегулированию конфликта на УкраинеВ июне прошлого года российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского кризиса. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250203/plan-1996944351.html

https://ria.ru/20250201/tramp-1996742985.html

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, марко рубио, вооруженные силы украины, нато