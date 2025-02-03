https://ria.ru/20250203/tramp-1997187171.html

Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния

Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния - РИА Новости, 04.02.2025

Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-03T20:56:00+03:00

2025-02-03T20:56:00+03:00

2025-02-04T08:18:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Церемония подписания прошла в Овальном кабинете в присутствии нового главы американского Минфина Скотта Бессента и журналистов пула Белого дома.Подробности о целях и механизмах работы фонда пока не раскрываются.

https://ria.ru/20250203/ssha-1997189650.html

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в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент