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Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния - РИА Новости, 04.02.2025
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20:56 03.02.2025 (обновлено: 08:18 04.02.2025)
https://ria.ru/20250203/tramp-1997187171.html
Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния
Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния - РИА Новости, 04.02.2025
Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-03T20:56:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Церемония подписания прошла в Овальном кабинете в присутствии нового главы американского Минфина Скотта Бессента и журналистов пула Белого дома.Подробности о целях и механизмах работы фонда пока не раскрываются.
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в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния

Белый дом: Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Церемония подписания прошла в Овальном кабинете в присутствии нового главы американского Минфина Скотта Бессента и журналистов пула Белого дома.
Подробности о целях и механизмах работы фонда пока не раскрываются.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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В миреСШАДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
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