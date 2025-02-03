https://ria.ru/20250203/tramp-1997182931.html

Трамп планирует объединить USAID с Госдепом, сообщил CBS

Трамп планирует объединить USAID с Госдепом, сообщил CBS - РИА Новости, 03.02.2025

Трамп планирует объединить USAID с Госдепом, сообщил CBS

Администрация президента США Дональда Трампа намерена объединить Агентство по международному развитию (USAID) с Государственным департаментом и сократить его... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T20:07:00+03:00

2025-02-03T20:07:00+03:00

2025-02-03T21:07:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

государственный департамент сша

илон маск

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996546148_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_28119b1b693a523b4bddfc6c674d8fbe.jpg

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена объединить Агентство по международному развитию (USAID) с Государственным департаментом и сократить его штат, передает телеканал CBS со ссылкой на источники.По данным СМИ, объявить о реформе могут в ближайшие дни. При этом USAID продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.В то же время продолжаются обсуждения по возможному сокращению финансирования агентства, говорится в сообщении телеканала. Ранее в понедельник американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как новоизбранный президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.Так, двадцать шестого января телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как отмечалось, сейчас сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в республике.

https://ria.ru/20250203/usaid-1997113529.html

https://ria.ru/20250203/usaid-1997042630.html

https://ria.ru/20250203/medvedev-1997034360.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша, илон маск, украина