Трамп планирует объединить USAID с Госдепом, сообщил CBS
CBS: Трамп планирует объединить USAID с Госдепом и сократить штат
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена объединить Агентство по международному развитию (USAID) с Государственным департаментом и сократить его штат, передает телеканал CBS со ссылкой на источники.
По данным СМИ, объявить о реформе могут в ближайшие дни. При этом USAID продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
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В то же время продолжаются обсуждения по возможному сокращению финансирования агентства, говорится в сообщении телеканала.
Ранее в понедельник американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как новоизбранный президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.
Так, двадцать шестого января телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как отмечалось, сейчас сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в республике.