https://ria.ru/20250203/tramp-1997147205.html

Трамп провел разговор с Трюдо

Трамп провел разговор с Трюдо - РИА Новости, 03.02.2025

Трамп провел разговор с Трюдо

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на фоне введения 25-процентных пошлин на импорт из Канады и РИА Новости, 03.02.2025

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канада

мексика

в мире

джастин трюдо

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на фоне введения 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики, а также намерен провести с ним еще один разговор до конца дня."Канада даже не позволяет американским банкам открываться и вести бизнес на своей территории. Как так? И таких вещей много, но также есть и война с наркотрафиком. Сотни тысяч людей погибли в США от наркотиков, которые поступают через границы с Мексикой и Канадой. Только что поговорил с Джастином Трюдо. Буду говорить с ним снова в 15.00 (23.00 мск)", - написал Трамп в социальной сети TRUTH Social.Ранее Трамп заявлял, что введение пошлин связано с необходимостью борьбы с наркотрафиком, а не с торговой войной. В ответ Канада анонсировала ответные меры, включая введение аналогичных тарифов на ряд категорий американских товаров.

https://ria.ru/20250203/poshliny-1997133310.html

канада

мексика

сша

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