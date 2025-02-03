https://ria.ru/20250203/tramp-1997002616.html

Маск подтвердил готовность Трампа закрыть USAID

Маск подтвердил готовность Трампа закрыть USAID - РИА Новости, 03.02.2025

Маск подтвердил готовность Трампа закрыть USAID

Президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство по международному развитию USAID, заявил американский предприниматель и глава нового департамента... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:43:00+03:00

2025-02-03T11:43:00+03:00

2025-02-03T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство по международному развитию USAID, заявил американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в X. "Со всем уважением к сотрудникам USAID — я обсудил это с ним (Трампом. — Прим. ред.) в деталях, и он согласился, что нам следует закрыть его (агентство. — Прим. ред.). Я уточнил у него это несколько раз", — заявил он. По словам предпринимателя, Трамп на вопрос о том, уверен ли он в таком решении, ответил положительно. Кроме того, глава DOGE заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам. Американский лидер подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. Двадцать шестого января украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, сейчас сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в республике.

https://ria.ru/20250202/usaid-1996930948.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша