СМИ раскрыли, какой удар нанес Трамп по США своим решением
WSJ: торговые пошлины Трампа нанесли ущерб США еще до введения
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая уже навредили американцам, пишет The Wall Street Journal.
"Президент Трамп признал в воскресенье, что его масштабные тарифы в отношении Мексики и Канады могут причинить "некоторую боль", но в конечном счете приведут к новому золотому веку. Очень мило с его стороны обещать блестящее будущее, когда боль уже начинается, а пошлины до вторника еще даже не вступят в силу", — говорится в публикации.
"Президент Трамп признал в воскресенье, что его масштабные тарифы в отношении Мексики и Канады могут причинить "некоторую боль", но в конечном счете приведут к новому золотому веку. Очень мило с его стороны обещать блестящее будущее, когда боль уже начинается, а пошлины до вторника еще даже не вступят в силу", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что такая политика главы Белого дома несет пагубные последствия для США независимо от того, хочет Трамп это признать или нет.
Кроме того, "сокрушительный удар по Мексике и Канаде" свидетельствует о том, что ни одна страна или отрасль не находятся в безопасности, пишет газета.
Издание считает, что такие действия Трампа заставят друзей и врагов США переосмыслить свою зависимость от американского рынка, а последствия этого сложно предсказать.
На прошлой неделе Трамп подписал указы о введении 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики, исключение составили только канадские энергоресурсы, на которые ставка составит десять процентов. Кроме того, на китайские товары пошлины устанавливаются в размере десяти процентов дополнительно к тем, что уже действуют.
Кроме того, "сокрушительный удар по Мексике и Канаде" свидетельствует о том, что ни одна страна или отрасль не находятся в безопасности, пишет газета.
Издание считает, что такие действия Трампа заставят друзей и врагов США переосмыслить свою зависимость от американского рынка, а последствия этого сложно предсказать.
На прошлой неделе Трамп подписал указы о введении 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики, исключение составили только канадские энергоресурсы, на которые ставка составит десять процентов. Кроме того, на китайские товары пошлины устанавливаются в размере десяти процентов дополнительно к тем, что уже действуют.