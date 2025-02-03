https://ria.ru/20250203/tramp-1996956021.html

СМИ раскрыли, какой удар нанес Трамп по США своим решением

СМИ раскрыли, какой удар нанес Трамп по США своим решением - РИА Новости, 03.02.2025

СМИ раскрыли, какой удар нанес Трамп по США своим решением

Объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая уже навредили американцам, пишет The Wall Street... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:42:00+03:00

2025-02-03T08:42:00+03:00

2025-02-03T15:35:00+03:00

дональд трамп

сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

мексика

канада

в мире

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая уже навредили американцам, пишет The Wall Street Journal."Президент Трамп признал в воскресенье, что его масштабные тарифы в отношении Мексики и Канады могут причинить "некоторую боль", но в конечном счете приведут к новому золотому веку. Очень мило с его стороны обещать блестящее будущее, когда боль уже начинается, а пошлины до вторника еще даже не вступят в силу", — говорится в публикации. В статье отмечается, что такая политика главы Белого дома несет пагубные последствия для США независимо от того, хочет Трамп это признать или нет. Кроме того, "сокрушительный удар по Мексике и Канаде" свидетельствует о том, что ни одна страна или отрасль не находятся в безопасности, пишет газета. Издание считает, что такие действия Трампа заставят друзей и врагов США переосмыслить свою зависимость от американского рынка, а последствия этого сложно предсказать. На прошлой неделе Трамп подписал указы о введении 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики, исключение составили только канадские энергоресурсы, на которые ставка составит десять процентов. Кроме того, на китайские товары пошлины устанавливаются в размере десяти процентов дополнительно к тем, что уже действуют.

https://ria.ru/20250203/tusk-1996939565.html

https://ria.ru/20250202/kitay-1996874644.html

сша

мексика

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дональд трамп, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, мексика, канада, в мире