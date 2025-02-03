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СМИ раскрыли, какой удар нанес Трамп по США своим решением - РИА Новости, 03.02.2025
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08:42 03.02.2025 (обновлено: 15:35 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/tramp-1996956021.html
СМИ раскрыли, какой удар нанес Трамп по США своим решением
СМИ раскрыли, какой удар нанес Трамп по США своим решением - РИА Новости, 03.02.2025
СМИ раскрыли, какой удар нанес Трамп по США своим решением
Объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая уже навредили американцам, пишет The Wall Street... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T08:42:00+03:00
2025-02-03T15:35:00+03:00
дональд трамп
сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
мексика
канада
в мире
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая уже навредили американцам, пишет The Wall Street Journal."Президент Трамп признал в воскресенье, что его масштабные тарифы в отношении Мексики и Канады могут причинить "некоторую боль", но в конечном счете приведут к новому золотому веку. Очень мило с его стороны обещать блестящее будущее, когда боль уже начинается, а пошлины до вторника еще даже не вступят в силу", — говорится в публикации. В статье отмечается, что такая политика главы Белого дома несет пагубные последствия для США независимо от того, хочет Трамп это признать или нет. Кроме того, "сокрушительный удар по Мексике и Канаде" свидетельствует о том, что ни одна страна или отрасль не находятся в безопасности, пишет газета. Издание считает, что такие действия Трампа заставят друзей и врагов США переосмыслить свою зависимость от американского рынка, а последствия этого сложно предсказать. На прошлой неделе Трамп подписал указы о введении 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики, исключение составили только канадские энергоресурсы, на которые ставка составит десять процентов. Кроме того, на китайские товары пошлины устанавливаются в размере десяти процентов дополнительно к тем, что уже действуют.
https://ria.ru/20250203/tusk-1996939565.html
https://ria.ru/20250202/kitay-1996874644.html
сша
мексика
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дональд трамп, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, мексика, канада, в мире
Дональд Трамп, США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Мексика, Канада, В мире
СМИ раскрыли, какой удар нанес Трамп по США своим решением

WSJ: торговые пошлины Трампа нанесли ущерб США еще до введения

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая уже навредили американцам, пишет The Wall Street Journal.

"Президент Трамп признал в воскресенье, что его масштабные тарифы в отношении Мексики и Канады могут причинить "некоторую боль", но в конечном счете приведут к новому золотому веку. Очень мило с его стороны обещать блестящее будущее, когда боль уже начинается, а пошлины до вторника еще даже не вступят в силу", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что такая политика главы Белого дома несет пагубные последствия для США независимо от того, хочет Трамп это признать или нет.

Кроме того, "сокрушительный удар по Мексике и Канаде" свидетельствует о том, что ни одна страна или отрасль не находятся в безопасности, пишет газета.

Издание считает, что такие действия Трампа заставят друзей и врагов США переосмыслить свою зависимость от американского рынка, а последствия этого сложно предсказать.

На прошлой неделе Трамп подписал указы о введении 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики, исключение составили только канадские энергоресурсы, на которые ставка составит десять процентов. Кроме того, на китайские товары пошлины устанавливаются в размере десяти процентов дополнительно к тем, что уже действуют.
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