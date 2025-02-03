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Трамп заявил о планах провести "встречи и разговоры" с Россией и Украиной - РИА Новости, 03.02.2025
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03:59 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/tramp-1996943424.html
Трамп заявил о планах провести "встречи и разговоры" с Россией и Украиной
Трамп заявил о планах провести "встречи и разговоры" с Россией и Украиной - РИА Новости, 03.02.2025
Трамп заявил о планах провести "встречи и разговоры" с Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с РФ и Украиной. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T03:59:00+03:00
2025-02-03T03:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с РФ и Украиной. "У нас были очень занятые выходные. Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, включая Россию и Украину", - сказал Трамп журналистам на военной базе Эндрюс по пути в Белый дом. Общение транслировали американские телеканалы. По словам Трампа, "дискуссии идут очень хорошо".
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о планах провести "встречи и разговоры" с Россией и Украиной

Трамп: у США запланированы разговоры с Россией и Украиной

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с РФ и Украиной.
"У нас были очень занятые выходные. Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, включая Россию и Украину", - сказал Трамп журналистам на военной базе Эндрюс по пути в Белый дом.
Общение транслировали американские телеканалы.
По словам Трампа, "дискуссии идут очень хорошо".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
"Вам не убежать": к Трампу обратились с жутким предупреждением по Украине
Вчера, 06:59
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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