https://ria.ru/20250203/tramp-1996943424.html

Трамп заявил о планах провести "встречи и разговоры" с Россией и Украиной

Трамп заявил о планах провести "встречи и разговоры" с Россией и Украиной - РИА Новости, 03.02.2025

Трамп заявил о планах провести "встречи и разговоры" с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с РФ и Украиной. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T03:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с РФ и Украиной. "У нас были очень занятые выходные. Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, включая Россию и Украину", - сказал Трамп журналистам на военной базе Эндрюс по пути в Белый дом. Общение транслировали американские телеканалы. По словам Трампа, "дискуссии идут очень хорошо".

https://ria.ru/20250202/tramp-1996860913.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп