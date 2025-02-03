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Трамп рассказал, когда обсудит пошлины с руководством Мексики и Канады - РИА Новости, 03.02.2025
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03:40 03.02.2025 (обновлено: 09:52 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/tramp-1996942491.html
Трамп рассказал, когда обсудит пошлины с руководством Мексики и Канады
Трамп рассказал, когда обсудит пошлины с руководством Мексики и Канады - РИА Новости, 03.02.2025
Трамп рассказал, когда обсудит пошлины с руководством Мексики и Канады
Мексика и Канада "должны заплатить" после введения пошлин, заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что он обсудит свое решение о дополнительных сборах на... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T03:40:00+03:00
2025-02-03T09:52:00+03:00
мексика
канада
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Мексика и Канада "должны заплатить" после введения пошлин, заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что он обсудит свое решение о дополнительных сборах на товары из этих стран с их руководством.&quot;С (премьером Канады. — Прим. ред.) Трюдо и Мексикой завтра утром&quot;, — ответил он на вопрос о возможности контактов в аэропорту по пути в Белый дом.Общение журналистов с главой государства транслировали американские телеканалы. По его словам, Мехико и Оттава "должны заплатить" в связи с введением пошлин США, от предстоящих контактов президент "не ожидает ничего драматического". На вопрос о сроках введения пошлин на товары из Евросоюза Трамп заявил, что это случится в скором времени. &quot;Я бы не сказал, что есть какие-то сроки, но это случится довольно скоро&quot;, — пообещал американский лидер.Трамп в субботу подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — десять процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.В ответ на это Министерство коммерции КНР пообещало подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и принять соответствующие контрмеры. МИД Китая, в свою очередь, отметил, что "в торговой и тарифной войне нет победителей".Ответ на введение пошлин анонсировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, Оттава рассматривает нетарифные контрмеры против Вашингтона, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, в свою очередь, поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны. Она опровергла заявления Белого дома о связях Мехико с преступными организациями, а также осудила возможное вторжение на мексиканскую территорию.
https://ria.ru/20250202/tramp-1996906324.html
https://ria.ru/20250202/kitay-1996895132.html
https://ria.ru/20250202/poshliny-1996856154.html
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мексика, канада, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Мексика, Канада, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп рассказал, когда обсудит пошлины с руководством Мексики и Канады

Трамп заявил, что в понедельник обсудит пошлины с руководством Мексики и Канады

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Мексика и Канада "должны заплатить" после введения пошлин, заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что он обсудит свое решение о дополнительных сборах на товары из этих стран с их руководством.
«

"С (премьером Канады. — Прим. ред.) Трюдо и Мексикой завтра утром", — ответил он на вопрос о возможности контактов в аэропорту по пути в Белый дом.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Без помощи США Канада перестанет существовать, заявил Трамп
Вчера, 17:34
Общение журналистов с главой государства транслировали американские телеканалы.
По его словам, Мехико и Оттава "должны заплатить" в связи с введением пошлин США, от предстоящих контактов президент "не ожидает ничего драматического".
На вопрос о сроках введения пошлин на товары из Евросоюза Трамп заявил, что это случится в скором времени.
«

"Я бы не сказал, что есть какие-то сроки, но это случится довольно скоро", — пообещал американский лидер.

Трамп в субботу подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — десять процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В США назвали пугающую причину решения Трампа по Китаю
Вчера, 14:58
В ответ на это Министерство коммерции КНР пообещало подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и принять соответствующие контрмеры. МИД Китая, в свою очередь, отметил, что "в торговой и тарифной войне нет победителей".
Ответ на введение пошлин анонсировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, Оттава рассматривает нетарифные контрмеры против Вашингтона, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, в свою очередь, поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны. Она опровергла заявления Белого дома о связях Мехико с преступными организациями, а также осудила возможное вторжение на мексиканскую территорию.
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Канада вводит ответные пошлины в 25% на товары из США после решения Трампа
Вчера, 05:35
 
МексикаКанадаСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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