https://ria.ru/20250203/tramp-1996942491.html

Трамп рассказал, когда обсудит пошлины с руководством Мексики и Канады

Трамп рассказал, когда обсудит пошлины с руководством Мексики и Канады - РИА Новости, 03.02.2025

Трамп рассказал, когда обсудит пошлины с руководством Мексики и Канады

Мексика и Канада "должны заплатить" после введения пошлин, заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что он обсудит свое решение о дополнительных сборах на... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T03:40:00+03:00

2025-02-03T03:40:00+03:00

2025-02-03T09:52:00+03:00

мексика

канада

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996969040_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_4894cb7ea790114c5bd143e9f59e07ae.jpg

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Мексика и Канада "должны заплатить" после введения пошлин, заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что он обсудит свое решение о дополнительных сборах на товары из этих стран с их руководством."С (премьером Канады. — Прим. ред.) Трюдо и Мексикой завтра утром", — ответил он на вопрос о возможности контактов в аэропорту по пути в Белый дом.Общение журналистов с главой государства транслировали американские телеканалы. По его словам, Мехико и Оттава "должны заплатить" в связи с введением пошлин США, от предстоящих контактов президент "не ожидает ничего драматического". На вопрос о сроках введения пошлин на товары из Евросоюза Трамп заявил, что это случится в скором времени. "Я бы не сказал, что есть какие-то сроки, но это случится довольно скоро", — пообещал американский лидер.Трамп в субботу подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — десять процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.В ответ на это Министерство коммерции КНР пообещало подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и принять соответствующие контрмеры. МИД Китая, в свою очередь, отметил, что "в торговой и тарифной войне нет победителей".Ответ на введение пошлин анонсировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, Оттава рассматривает нетарифные контрмеры против Вашингтона, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, в свою очередь, поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны. Она опровергла заявления Белого дома о связях Мехико с преступными организациями, а также осудила возможное вторжение на мексиканскую территорию.

https://ria.ru/20250202/tramp-1996906324.html

https://ria.ru/20250202/kitay-1996895132.html

https://ria.ru/20250202/poshliny-1996856154.html

мексика

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мексика, канада, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады