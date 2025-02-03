Трамп рассказал, когда обсудит пошлины с руководством Мексики и Канады
Трамп заявил, что в понедельник обсудит пошлины с руководством Мексики и Канады
© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Мексика и Канада "должны заплатить" после введения пошлин, заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что он обсудит свое решение о дополнительных сборах на товары из этих стран с их руководством.
Общение журналистов с главой государства транслировали американские телеканалы.
По его словам, Мехико и Оттава "должны заплатить" в связи с введением пошлин США, от предстоящих контактов президент "не ожидает ничего драматического".
На вопрос о сроках введения пошлин на товары из Евросоюза Трамп заявил, что это случится в скором времени.
«
"Я бы не сказал, что есть какие-то сроки, но это случится довольно скоро", — пообещал американский лидер.
Трамп в субботу подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — десять процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.
В ответ на это Министерство коммерции КНР пообещало подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и принять соответствующие контрмеры. МИД Китая, в свою очередь, отметил, что "в торговой и тарифной войне нет победителей".
Ответ на введение пошлин анонсировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, Оттава рассматривает нетарифные контрмеры против Вашингтона, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, в свою очередь, поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны. Она опровергла заявления Белого дома о связях Мехико с преступными организациями, а также осудила возможное вторжение на мексиканскую территорию.