https://ria.ru/20250203/tovary-1997007484.html

В ГД внесли законопроект о приоритете российских товаров на маркетплейсах

В ГД внесли законопроект о приоритете российских товаров на маркетплейсах - РИА Новости, 03.02.2025

В ГД внесли законопроект о приоритете российских товаров на маркетплейсах

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать маркетплейсы показывать товары, произведенные в России, в первых... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:55:00+03:00

2025-02-03T11:55:00+03:00

2025-02-03T11:55:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать маркетплейсы показывать товары, произведенные в России, в первых 15 позициях своих каталогов или в результатах поиска, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом устанавливается положение, согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность дистанционным способом, а также владелец агрегатора информации о товарах обязан обеспечить показ товаров, произведённых в Российской Федерации, на первых 15 позициях в своих каталогах либо при показе предложений по результатам поискового запроса потребителя", - сказано в пояснительной записке к проекту. По мнению авторов проекта, отечественным производителям необходимо предоставить преимущество, и принятие данной инициативы позволит стимулировать развитие отечественной промышленности, повышая конкурентоспособность отечественных товаров и, как следствие, повысится занятость населения и налоговых поступлений в бюджеты Российской Федерации разных уровней. Отмечается, что критерии отнесения товаров к категории товаров отечественного производства предлагается определить правительству Российской Федерации. "Сначала нашим, потом вашим. Так должны работать онлайн-витрины. При каждом поиске в топе только отечественная продукция. Покупая её, каждый из нас вносит вклад в будущее страны. Можно считать это инвестицией. И для покупателей только плюсы. Ведь именно местные способны предложить уникальные товары. От сладкого алтайского меда до чебоксарского трикотажа. Более того, так мы сможем заявить о себе на весь мир. Ведь наши маркетплейсы выходят сейчас на международную арену", - рассказал журналистам один из авторов проекта Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").

https://ria.ru/20250120/aromaingalyatory-1994549210.html

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995222280.html

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экономика, технологии, россия, госдума рф