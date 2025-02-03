https://ria.ru/20250203/tovary-1997007484.html
В ГД внесли законопроект о приоритете российских товаров на маркетплейсах
В ГД внесли законопроект о приоритете российских товаров на маркетплейсах - РИА Новости, 03.02.2025
В ГД внесли законопроект о приоритете российских товаров на маркетплейсах
Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать маркетплейсы показывать товары, произведенные в России, в первых... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:55:00+03:00
2025-02-03T11:55:00+03:00
2025-02-03T11:55:00+03:00
экономика
технологии
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать маркетплейсы показывать товары, произведенные в России, в первых 15 позициях своих каталогов или в результатах поиска, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом устанавливается положение, согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность дистанционным способом, а также владелец агрегатора информации о товарах обязан обеспечить показ товаров, произведённых в Российской Федерации, на первых 15 позициях в своих каталогах либо при показе предложений по результатам поискового запроса потребителя", - сказано в пояснительной записке к проекту. По мнению авторов проекта, отечественным производителям необходимо предоставить преимущество, и принятие данной инициативы позволит стимулировать развитие отечественной промышленности, повышая конкурентоспособность отечественных товаров и, как следствие, повысится занятость населения и налоговых поступлений в бюджеты Российской Федерации разных уровней. Отмечается, что критерии отнесения товаров к категории товаров отечественного производства предлагается определить правительству Российской Федерации. "Сначала нашим, потом вашим. Так должны работать онлайн-витрины. При каждом поиске в топе только отечественная продукция. Покупая её, каждый из нас вносит вклад в будущее страны. Можно считать это инвестицией. И для покупателей только плюсы. Ведь именно местные способны предложить уникальные товары. От сладкого алтайского меда до чебоксарского трикотажа. Более того, так мы сможем заявить о себе на весь мир. Ведь наши маркетплейсы выходят сейчас на международную арену", - рассказал журналистам один из авторов проекта Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
https://ria.ru/20250120/aromaingalyatory-1994549210.html
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995222280.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли законопроект о приоритете российских товаров на маркетплейсах
В ГД рассмотрят проект о приоритетном показе товаров из России на маркетплейсах
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать маркетплейсы показывать товары, произведенные в России, в первых 15 позициях своих каталогов или в результатах поиска, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом устанавливается положение, согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность дистанционным способом, а также владелец агрегатора информации о товарах обязан обеспечить показ товаров, произведённых в Российской Федерации, на первых 15 позициях в своих каталогах либо при показе предложений по результатам поискового запроса потребителя", - сказано в пояснительной записке к проекту.
По мнению авторов проекта, отечественным производителям необходимо предоставить преимущество, и принятие данной инициативы позволит стимулировать развитие отечественной промышленности, повышая конкурентоспособность отечественных товаров и, как следствие, повысится занятость населения и налоговых поступлений в бюджеты Российской Федерации разных уровней.
Отмечается, что критерии отнесения товаров к категории товаров отечественного производства предлагается определить правительству Российской Федерации.
"Сначала нашим, потом вашим. Так должны работать онлайн-витрины. При каждом поиске в топе только отечественная продукция. Покупая её, каждый из нас вносит вклад в будущее страны. Можно считать это инвестицией. И для покупателей только плюсы. Ведь именно местные способны предложить уникальные товары. От сладкого алтайского меда до чебоксарского трикотажа. Более того, так мы сможем заявить о себе на весь мир. Ведь наши маркетплейсы выходят сейчас на международную арену", - рассказал журналистам один из авторов проекта Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").