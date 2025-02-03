https://ria.ru/20250203/tolchenov-1996954171.html

Сергей Толченов: визит президента Индонезии в РФ возможен уже в 2025 году

Сергей Толченов: визит президента Индонезии в РФ возможен уже в 2025 году - РИА Новости, 03.02.2025

Сергей Толченов: визит президента Индонезии в РФ возможен уже в 2025 году

Индонезия и Россия празднуют 75-ю годовщину дипломатических отношений 3 февраля 2025 года. Дружба Джакарты и Москвы, проверенная десятилетиями, сохраняет свою... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T09:00:00+03:00

2025-02-03T09:00:00+03:00

2025-02-03T09:00:00+03:00

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Индонезия и Россия празднуют 75-ю годовщину дипломатических отношений 3 февраля 2025 года. Дружба Джакарты и Москвы, проверенная десятилетиями, сохраняет свою актуальность и сегодня – страны развивают связи по широкому спектру вопросов, а контакты поддерживаются на самом высоком уровне. Более того, недавно Индонезия официально пополнила ряды стран-членов БРИКС. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов отметил в интервью РИА Новости, что визит президента Индонезии Прабово Субианто в Россию возможен уже в этом году. Дипломат также рассказал, что глава нового генконсульства РФ на острове Бали Иван Заворин прибыл в Индонезию и приспустил к подготовительной работе. Беседовала Ульяна Мирошкина.– В 2025 году Россия и Индонезия празднуют 75-летие дипломатических отношений. Что, по вашему мнению, символизирует эта дата для наших стран? Как вы оцениваете контакты лидеров наших стран? Каковы ваши прогнозы относительно дальнейшего развития российско-индонезийских отношений?– Юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией является важной, символичной датой для обеих стран. Это результат усилий фактически жизни нескольких поколений граждан наших государств, которые неустанно трудились для того, чтобы заложить основы того динамичного двустороннего взаимодействия, которое мы имеем в настоящее время. Неоднократно на самых разных уровнях подчеркивалось, что Россию и Индонезию связывают не просто тесные дружественные связи, но и по-настоящему стратегическое, многоплановое партнерство, которое охватывает самые различные области: от политики и безопасности до науки и технологий, от военно-технического сотрудничества до культурных и образовательных обменов.Одним из важнейших элементов межгосударственных отношений является диалог лидеров двух стран. Если углубляться в историю двусторонних связей, то традиция общения руководителей тогдашнего Советского Союза и Республики Индонезия была заложена в конце 1950-х – начале 1960-х годов, когда нашу страну неоднократно посещал первый индонезийский президент Сукарно. Большинство из предыдущих семи президентов Республики Индонезии в разные годы побывало в СССР/Российской Федерации. Нынешний глава государства Прабово Субианто неоднократно приезжал в нашу страну в своем предыдущем качестве министра обороны, в том числе в июле прошлого года, когда он уже имел статус избранного президента. Такие контакты всегда характеризовались откровенностью, доверительностью и высоким уровнем взаимопонимания. Убежден, что подобный стиль общения лидеров двух стран сохранится и в дальнейшем.С оптимизмом смотрю в будущее российско-индонезийских отношений. Убежден, что они будут поступательно развиваться, обретать более широкий размах и глубину кооперации в различных областях. Конечно, для этого предстоит еще многое сделать, и именно на это направлены усилия правительств, профильных ведомств и загранучреждений двух стран. Полагаю, что в обозримом будущем мы сможем официально зафиксировать, что связи между Россией и Индонезией носят всеобъемлющий, стратегический характер.– Можете ли вы рассказать о каких-то мероприятиях, проектах, инициативах, приуроченных 75-й годовщине дипломатических отношений России и Индонезии?– По традиции предполагается обмен поздравительными посланиями на уровне министров. Кроме того, при содействии Историко-документального департамента МИД России и Росархива, подготовили выставку архивных материалов, она пройдет на нескольких стратегически важных площадках. Юбилей дипломатических отношений мы официально отметим 3 февраля, однако мы исходим из того, что различные мероприятия, приуроченные к этому юбилею, будут проходить целый год.Например, некоторые из них пройдут несколько позднее в феврале. Одно из них, что даже приятно, пройдет не по нашей инициативе – его организовывает местное молодежное сообщество российско-индонезийской дружбы "Копер Русиндо". На базе крупнейшего джакартского университета "Индонезия" (Universitas Indonesia) они проведут 11-12 февраля фестиваль. В его рамках совместными силами будут организованы концерт самодеятельности, семинар, просмотр российского фильма на военно-патриотическую тематику. В заключительный день фестиваля местный любительский театр "Малрус" хочет поставить спектакль "Мастер и Маргарита" на индонезийском языке.Если заглядывать чуть дальше, то в середине апреля мы надеемся провести очередное, 13-е заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Ожидаем приезд представительной российской делегации, параллельно будет организован большой бизнес-форум. На полях сессии межправкомиссии предполагается концерт, на который приедут артисты из России. Таким образом, планов действительно много.– Недавно Индонезия официально была принята в БРИКС в качестве государства-члена объединения. МИД Индонезии поблагодарил Россию за поддержку их инициативы по вступлению, высказанной на саммите БРИКС в Казани. Как вы считаете, почему Россия и другие страны БРИКС решили поддержать заявку Индонезии? Какие возможности присоединение Индонезии к БРИКС открывает для сотрудничества в рамках альянса?– Действительно, с 1 января текущего года Республика Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного участника. Россия и другие страны-члены объединения поддержали индонезийскую заявку не в последнюю очередь потому, что кандидатура этой страны была предварительно одобрена еще в рамках "первой волны" расширения БРИКС в 2023 году, однако тогда сами индонезийцы приняли решение отложить этот шаг до избрания и вступления в должность нового главы государства.Как известно, буквально через день после своей инаугурации президент Субианто направил своего министра иностранных дел на саммит БРИКС, который проходил в октябре прошлого года в Казани, и там индонезийская сторона передала официальный запрос на вхождение в объединение. Он был рассмотрен в соответствии с действующими в БРИКС руководящими принципами и критериями расширения и получил консенсусную поддержку всех государств-членов. Все процедурные вопросы решались в период российского председательства в группе, поэтому не стоит удивляться, что в Джакарте по достоинству оценили вклад нашей страны в оперативное согласование индонезийской заявки.Взаимодействие в рамках БРИКС носит многоплановый характер, охватывая не только координацию усилий на глобальной арене, но и такие практические направления, как экономическое сотрудничество, построение независимой, устойчивой инфраструктуры взаиморасчетов, технологии и инновации, освоение космоса, молодежные и спортивные обмены, межпартийные связи многое другое. С учетом того, что Индонезия является крупнейшей экономикой и самой густонаселенной страной в Юго-Восточной Азии, надеемся, что она сможет в предметном плане подключиться к сотрудничеству во всех этих областях. Главное – Джакарта выступает за партнерство на основе взаимного уважения, прагматизма и открытости. Как было подчеркнуто в распространенном МИД России 9 января сообщении, мы исходим из того, что присоединение Индонезии к БРИКС будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета объединения, последовательному сплочению Глобального Юга и Востока в целях формирования более справедливого и сбалансированного многополярного миропорядка.– Ранее индонезийские власти заявляли, что допускают возможность начала закупки российской нефти по итогам своего вступления в БРИКС. Действительно ли возможен такой сценарий? Ведутся ли уже переговоры по этому вопросу? Может ли Россия пойти на определенную "скидку", которую, судя по всему, ожидает Индонезия?– Считаю, что такой сценарий возможен, потому что мы готовы поддерживать контакты в нефтегазовой области со всеми заинтересованными сторонами, предлагать спотовые и долгосрочные поставки, расширять свое присутствие в Индонезии. Вместе с тем следует учитывать, что с обеих сторон контрагентами выступают не государственные органы, а конкретные компании и экономоператоры. Как правило, факт проведения переговоров по вопросам закупки российской нефти или газа не выносится в публичную сферу, поэтому, видимо, нам следует подождать официального объявления о достигнутых договоренностях. То же самое касается и ценовых вопросов – это будет результатом конкретных коммерческих договоренностей между российскими продавцами и индонезийским покупателями.– Как бы вы охарактеризовали торгово-экономическое сотрудничество между Индонезией и Россией в настоящее время? Каковы, на ваш взгляд, его специфические черты? В каких сферах торгово-экономическое сотрудничество сможет добиться еще больших прорывов в будущем?– В целом, на мой взгляд, торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Индонезией набрало неплохие темпы, хотя, конечно, хотелось бы более впечатляющих цифр с точки зрения товарооборота и взаимных инвестиций. Как принято говорить, нынешние показатели не соответствуют тому потенциалу, который имеется у наших стран, обладающих значительными природными ресурсами, емкими рынками, многочисленной квалифицированной рабочей силой, высокими технологиями.Как мне кажется, характерной чертой сотрудничества является взаимодополняемость экономик двух стран. Например, Россия заинтересована в приобретении индонезийской аграрной продукции, которая выращивается в условиях тропического климата и, соответственно, не производится в нашей стране. В свою очередь, как вы уже обратили внимание в предыдущем вопросе, индонезийские партнеры хотели бы получать из России углеводороды и продукты их переработки, удобрения, продукцию лесного хозяйства и многое другое.Большие перспективы связываем с возможностью прорывных договоренностей в высокотехнологичных областях, таких как атомная энергетика и освоение космического пространства в мирных целях. В конце прошлого года индонезийская сторона приняла Национальный генплан развития электроэнергетики на 2024-2060 годы, согласно которому впервые "на бумаге" зафиксировано намерение сооружения атомной электростанции на индонезийской территории. С учетом лидирующих позиций госкорпорации "Росатом" в данной области рассчитываем на то, что индонезийская сторона будет заинтересована сотрудничать с нами в реализации такого масштабного перспективного проекта.– Летом прошлого года президент Индонезии Прабово Субианто – тогда еще в качестве избранного президента - посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможен ли его визит в Россию уже в качестве главы государства?– Посещение Москвы избранным президентом Индонезии Субианто летом прошлого года и его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным стали важным этапом в развитии политического диалога на уровне лидеров двух стран. Разумеется, нацелены на продолжение регулярного обмена мнениями, тем более что контакты на уровне глав государств и обсуждение ими самых насущных вопросов двусторонней повестки дня придают заметный импульс продвижению сотрудничества в практических областях. Исходим из того, что новый визит Субианто в Россию возможен даже в текущем году. Для этого имеется много возможностей: были бы рады видеть его в Москве на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, на Петербургском международном экономическом форуме, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а также принимать с отдельным визитом. В случае обращения индонезийской стороны будем готовы оперативно проработать любой из обозначенных вариантов.– Ранее сообщалось, что генконсул РФ прибудет на Бали в начале 2025 года в рамках планов России по открытию генерального консульства на острове. Расскажите, пожалуйста, известно ли уже, кто займет эту должность, и когда он приступит к своим обязанностям? За какие вопросы он будет отвечать, и как это может помочь многочисленным соотечественникам на Бали?– Генеральный консул Российской Федерации в Денпасаре Иван Заворин прибыл в Индонезию несколько дней назад и уже в предметном плане занимается вопросами открытия этого консульского учреждения на Бали: подбором недвижимости, проработкой модальностей взаимодействия с местными властями, знакомством со своим консульским округом. В перспективе генеральное консульство будет осуществлять весь комплекс вопросов, связанных с консульским обслуживанием российских граждан на о. Бали. Вместе с тем следует понимать, что для выхода, если так можно выразиться, на "проектную мощность" генконсульству потребуется определенное, достаточно продолжительное время. Речь идет об аренде и приведении в соответствие с техническими требованиями служебных помещений, доставке и налаживании необходимого оборудования. На данном этапе посольство России в Джакарте и его консульский отдел будут по-прежнему выполнять основной объем работ по оформлению загранпаспортов, выдаче виз и другим направлениям работы, тем не менее с первых дней своего пребывания генеральный консул и другие сотрудники консульства будут оказывать необходимое содействие и поддержку нашим многочисленным соотечественникам на Бали.– В сентябре прошлого года удалось возобновить прямые рейсы из Москвы на индонезийский остров Бали. Есть ли на них сейчас большой спрос? Можно ли было бы увеличить частоту рейсов? Есть ли перспективы запуска прямых рейсов и с другими городами России и Индонезии?– По имеющейся у нас информации, полеты по маршруту Москва–Денпасар–Москва успешно продолжаются и пользуются большим спросом у пассажиров. Это действительно удобный беспосадочный перелет, который позволяет сократить время в пути и избежать пересадок. Убежден, что это будет способствовать привлекательности отдыха на Бали. Что касается рейсов из других российских городов или из нашей страны в иные регионы Индонезии, то здесь следует отталкиваться от экономической целесообразности и наличия пассажиропотока. Если авиакомпании или туроператоры выявят перспективные новые маршруты, будем готовы оказать им содействие в получении необходимых согласований и разрешений. Позитивный опыт у нас уже имеется.– В феврале этого года в Индонезии должны состояться крупные международные военно-морские учения "Комодо", в них была приглашена принять участие и Россия. Какие судна Россия планирует направить на учения? Ожидаются ли в их рамках двухсторонние мероприятия и контакты на высоком уровне?– Международные военно-морские учения "Комодо–2025" должны открыться на Бали 16 февраля. В этих мероприятиях будет участвовать отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе двух корветов и судна обеспечения. Кроме того, предполагается направление официальной делегации во главе с одним из руководителей Главного штаба ВМФ России. Российские моряки будут принимать участие во всех аспектах предстоящих учений. Рассчитываем на двусторонние рабочие контакты на уровне руководства военно-морских сил двух стран. Вместе с тем, с учетом того, что предстоящие учения будут носить международный характер, каких-то отдельных мероприятий не планируется.– Как сейчас проходят контакты между странами в сфере науки и технологий? Ведется ли работа над какими-либо крупными проектами, обсуждаются ли совместные инициативы?– В первую очередь увязываем перспективу развития контактов в сфере науки и технологий с уже упоминавшимися сегодня планами Индонезии по мирному использованию ядерной энергии. Представители ГК "Росатом" в контактах с индонезийскими партнерами неоднократно подчеркивали, что сфера применения мирного атома выходит далеко за пределы электроэнергетической составляющей: это возможности использования в медицине, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и других областях. Можно также упомянуть проекты, которые предлагают и реализуют здесь крупные российские учебные заведения, например Национальный исследовательский Томский государственный университет в прошлом году провел здесь успешные испытания биотехнологии очистки водных объектов, загрязненных отходами производства пальмового масла. В свою очередь, индонезийские партнеры заинтересованы в обмене опытом в вопросах сохранения уникальных экосистем, восстановления торфяных болот, сокращения эмиссии углекислого газа. Полагаю, что имеются неплохие перспективы не только для опытно-промышленных испытаний, но и коммерциализации имеющихся наработок и вывода их на рынок.– Какую роль, на ваш взгляд, играют культурные и образовательные обмены в углублении сотрудничества и дружбы между нашими странами? Как вы лично понимаете индонезийскую культуру? Есть ли в ней что-то общее с культурой России?– Убежден, что культурные, образовательные и молодежные обмены способствуют углублению взаимопонимания между нашими народами. Такая народная или общественная дипломатия помогает гражданам двух государств лучше узнать друг друга, познакомиться с культурой, традициями и обычаями каждой из стран. На мой взгляд, Россию и Индонезию в какой-то мере роднят полиэтничность, мультикультурность и многоконфессиональность социумов.Лично мне импонирует стремление индонезийцев сохранять и развивать свою традиционную культуру, например настойчивое внедрение в повседневную жизнь традиционной индонезийской одежды – женской кебайи и мужских рубашек, сделанных из батика. Не может не восхищать и любовь индонезийцев к танцам и песням, в том числе и традиционным. Не случайно практически все крупные мероприятия здесь начинаются с приветственных танцевальных выступлений, а завершаются зачастую гала-концертами, в программе которых весьма естественно сочетаются современные и традиционные мотивы. Возможно, именно поэтому мы наблюдаем здесь большой интерес к культуре, литературе, музыке России. Видим в этом добротную основу для развития культурных обменов и контактов.– Ранее президент Индонезии Прабово Субианто выступал с инициативой мирного урегулирования по Украине, которую, однако, практически моментально отверг Киев. Делала ли Джакарта в последнее время какие-либо новые шаги в этом направлении? Остается ли Москва открытой к диалогу с властями Индонезии, если те выступят с новым предложением по мирному урегулированию?– Руководство Российской Федерации неоднократно подчеркивало настрой на решение украинского кризиса путем мирных переговоров, готовность взаимодействовать в этой области со всеми странами, которые предлагают соответствующие посреднические инициативы. После того, как Прабово Субианто принял бразды правления в стране, мы не слышали каких-то новых предложений на этом направлении. Вместе с тем, как известно, Индонезия вошла в состав "Группы друзей мира на Украине", первое заседание которой состоялось в Нью-Йорке в минувшем сентябре, а в конце прошлого года представители стран-участниц встретились еще раз. Соответственно, имеются основания полагать, что на нынешнем этапе индонезийская сторона предпочитает действовать не на двусторонней, а на многосторонней основе. Остаемся открытыми к диалогу в любом формате. Главное, чтобы те, кто будут выступать с новыми предложениями по урегулированию на Украине, принимали во внимание коренные интересы Российской Федерации в этом вопросе, которые за последнее время неоднократно излагались Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. И что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения.

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Ольга Фомченкова

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