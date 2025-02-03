https://ria.ru/20250203/tigry-1996950499.html

Кормовую базу редких тигров и леопардов подсчитали в заповедниках Приморья

Кормовую базу редких тигров и леопардов подсчитали в заповедниках Приморья - РИА Новости, 03.02.2025

Кормовую базу редких тигров и леопардов подсчитали в заповедниках Приморья

Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье провели зимний маршрутный учет численности животных в ареале редких амурских тигров и... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T07:29:00+03:00

2025-02-03T07:29:00+03:00

2025-02-03T07:29:00+03:00

дальний восток

хасанский район

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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье провели зимний маршрутный учет численности животных в ареале редких амурских тигров и дальневосточных леопардов, предварительно, копытных там стало больше, сообщает дирекция. "Зимний маршрутный учет (ЗМУ) численности и плотности диких животных по следам на снегу проведен в первом и старейшем на Дальнем Востоке заповеднике – "Кедровая падь" - и в Уссурийском заповеднике. Исследование поможет оценить состояние кормовой базы редких хищников – амурского тигра и дальневосточного леопарда... Уже можно отметить, что плотность следов животных на отдельных маршрутах выше, чем отмечалось в ходе прошлого ЗМУ", - говорится в сообщении. В дирекции РИА Новости уточнили, что увеличение плотности следов предварительно говорит о том, что копытных стало больше. "Главное, что встретили немало кабанов", - отметил собеседник. По данным дирекции, зафиксированы следы крупных групп этих животных, составляющих основу рациона амурских тигров. Также выявлены ключевые места концентрации пятнистого оленя. На всех маршрутах отмечена активность дальневосточного леопарда и амурского тигра. "Это свидетельствует о благоприятных условиях для их обитания. Отдельно в Уссурийском заповеднике зафиксирована активность третьего вида кошачьих – рысей", - сообщает учреждение. Заповедники расположены в гористой местности с высотами более 600 метров над уровнем моря. Пешие маршруты пролегали по долинам рек и крутым склонам хребтов. Всего специалисты прошли на учетах свыше 200 километров, наличие снежного покрова помогло в работе. В последние месяцы в местных соцсетях часто появлялась информация о выходах тигров в населенных пункты на юго-западе Приморья, в частности, в Хасанском районе. В постах со ссылкой на местных жителей сообщалось, что хищники таскают собак с цепей и что якобы тигры стали чаще выходить в села, так как в лесу им нечего есть, в том числе после вспышки африканской чумы свиней, которая серьезно сказалась на популяции дикого кабана. Заповедник "Кедровая падь" создан в 1916 году для сохранения ценнейших пород дерева – пихты цельнолистной и кедра корейского. В 1970-е "Кедровая падь" стала местом, где сохранился редчайший дальневосточный леопард, численность которого в конце XX века стала критически низкой. Уссурийский заповедник им. В.Л. Комарова образован в 1934 году. Здесь сохранены в первозданном виде нетронутые лиановые чернопихтарники, для которых характерно большое разнообразие видов растений и животных, в том числе краснокнижных.

https://ria.ru/20250102/leopard-1992280865.html

https://ria.ru/20250203/tigr-1996950342.html

https://ria.ru/20250121/tigr-1994734530.html

дальний восток

хасанский район

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дальний восток, хасанский район