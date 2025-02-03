Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае отловили пятого "конфликтного" тигра - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/tigr-1996950342.html
В Хабаровском крае отловили пятого "конфликтного" тигра
В Хабаровском крае отловили пятого "конфликтного" тигра - РИА Новости, 03.02.2025
В Хабаровском крае отловили пятого "конфликтного" тигра
Пятый "конфликтный" тигр отловлен в Хабаровском крае в этом году, сообщает управление охотничьего хозяйства региона. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T07:27:00+03:00
2025-02-03T07:27:00+03:00
хабаровский край
россия
вяземский район
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
международный союз охраны природы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921582653_0:244:2914:1883_1920x0_80_0_0_df0224449301245b5d38bd71be3ff09c.jpg
ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Пятый "конфликтный" тигр отловлен в Хабаровском крае в этом году, сообщает управление охотничьего хозяйства региона. "Первого февраля в окрестностях села Садовое Вяземского района охотоведами отловлена "конфликтная" амурская тигрица. Она наделала много шума в городе Вяземский и держала в страхе его жителей", - сообщает управление. Животное отправят в Хабаровск для более детального ветеринарного осмотра. Ветеринары дадут заключение о состоянии тигрицы, по итогам которого Росприроднадзор примет решение о ее судьбе. Это уже пятый отловленный "конфликтный" хищник в Хабаровском крае в 2025 году. В России после зимней переписи 2021-2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.
https://ria.ru/20250127/tigr-1995676456.html
https://ria.ru/20250122/tigritsa-1995052397.html
хабаровский край
россия
вяземский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921582653_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_c27d1d62ad83dec44484b63a9ede281f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, россия, вяземский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), международный союз охраны природы
Хабаровский край, Россия, Вяземский район, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Международный союз охраны природы
В Хабаровском крае отловили пятого "конфликтного" тигра

В Хабаровском крае отловили пятого "конфликтного" тигра в 2025 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Пятый "конфликтный" тигр отловлен в Хабаровском крае в этом году, сообщает управление охотничьего хозяйства региона.
"Первого февраля в окрестностях села Садовое Вяземского района охотоведами отловлена "конфликтная" амурская тигрица. Она наделала много шума в городе Вяземский и держала в страхе его жителей", - сообщает управление.
Амурский тигр, отловленный в поселке Катэн в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Хабаровском крае отловили четвертого за год амурского тигра
27 января, 12:09
Животное отправят в Хабаровск для более детального ветеринарного осмотра. Ветеринары дадут заключение о состоянии тигрицы, по итогам которого Росприроднадзор примет решение о ее судьбе.
Это уже пятый отловленный "конфликтный" хищник в Хабаровском крае в 2025 году.
В России после зимней переписи 2021-2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.
Тигрица в хосписе для диких кошек Дом Тигра - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Тигрицу с переломами из Нижнего Новгорода передали в хоспис "Дом тигра"
22 января, 23:43
 
Хабаровский крайРоссияВяземский районФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Международный союз охраны природы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала