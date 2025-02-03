https://ria.ru/20250203/tigr-1996950342.html

В Хабаровском крае отловили пятого "конфликтного" тигра

В Хабаровском крае отловили пятого "конфликтного" тигра - РИА Новости, 03.02.2025

В Хабаровском крае отловили пятого "конфликтного" тигра

Пятый "конфликтный" тигр отловлен в Хабаровском крае в этом году, сообщает управление охотничьего хозяйства региона. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T07:27:00+03:00

2025-02-03T07:27:00+03:00

2025-02-03T07:27:00+03:00

хабаровский край

россия

вяземский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

международный союз охраны природы

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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Пятый "конфликтный" тигр отловлен в Хабаровском крае в этом году, сообщает управление охотничьего хозяйства региона. "Первого февраля в окрестностях села Садовое Вяземского района охотоведами отловлена "конфликтная" амурская тигрица. Она наделала много шума в городе Вяземский и держала в страхе его жителей", - сообщает управление. Животное отправят в Хабаровск для более детального ветеринарного осмотра. Ветеринары дадут заключение о состоянии тигрицы, по итогам которого Росприроднадзор примет решение о ее судьбе. Это уже пятый отловленный "конфликтный" хищник в Хабаровском крае в 2025 году. В России после зимней переписи 2021-2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.

https://ria.ru/20250127/tigr-1995676456.html

https://ria.ru/20250122/tigritsa-1995052397.html

хабаровский край

россия

вяземский район

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хабаровский край, россия, вяземский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), международный союз охраны природы