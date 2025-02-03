В Тбилиси на акции протеста задержали более 30 человек
МВД Грузии: на акции протеста у въезда в Тбилиси задержали более 30 человек
© Getty Images / Anadolu/Davit KachkachishviliЗадержание участника акции протеста в Тбилиси
© Getty Images / Anadolu/Davit Kachkachishvili
Задержание участника акции протеста в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 3 фев - РИА Новости. Полиция задержала более 30 человек во время прошедшей накануне акции протеста у въезда в Тбилиси, сообщает МВД Грузии.
"На проспекте Агмашенебели 2 февраля, недалеко от торгового центра "Тбилиси Молл", сотрудники правоохранительных органов задержали в целом 31 человека. Все они были задержаны за административным правонарушениям - по статье 173, которая подразумевает неповиновение законному требованию сотрудника полиции", - говорится в сообщении.
Накануне участники акции протеста пытались перекрыть центральную автомагистраль у въезда в Тбилиси. По данным СМИ, среди задержанных был оппозиционер - лидер партии "Коалиция за перемены" Ника Мелия, который был вскоре отпущен под подписку. Протестующие требовали проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций протестов.
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
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