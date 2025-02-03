https://ria.ru/20250203/tambov-1997044242.html

В Тамбове вынесли приговор экс-замдекана Воронежского университета

В Тамбове вынесли приговор экс-замдекана Воронежского университета - РИА Новости, 03.02.2025

В Тамбове вынесли приговор экс-замдекана Воронежского университета

Тамбовский суд приговорил бывшего и.о. замдекана Воронежского университета инженерных технологий к 7 годам и 6 месяцам колонии строго режима за 46 эпизодов... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:44:00+03:00

2025-02-03T13:44:00+03:00

2025-02-03T13:44:00+03:00

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ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. Тамбовский суд приговорил бывшего и.о. замдекана Воронежского университета инженерных технологий к 7 годам и 6 месяцам колонии строго режима за 46 эпизодов получения взяток, сообщили РИА Новости в понедельник в СУСК России по Тамбовской области. "Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему и.о. заместителя декана факультета высшего учебного заведения соседнего региона. Мужчина признан виновным в совершении 46 эпизодов преступлений, предусмотренных статьёй 290 УК РФ (получение взятки)… Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием с колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе СУСК. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в сообщении СУСК России по Тамбовской области речь идёт о бывшем и.о. заместителя декана одного из факультетов ВГУИТ. "В период с 2018 по 2023 год обвиняемый в составе организованной группы, в которую входили декан факультета и руководитель представительства вуза в Тамбовской области, получал незаконное денежное вознаграждение от студентов за оформление документов об их приеме в университет, в том числе на бюджетной основе, без прохождения вступительных испытаний, за проведение промежуточных и итоговых аттестаций путем проставления положительных оценок по всем видам контроля без проверки знаний, а также за прохождение практики без фактического присутствия студентов по месту ее проведения", - добавили в СУСК России по Тамбовской области. Следователям удалось доказать, что участники организованной группы получили взятки от студентов больше чем на 6 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250203/zaderzhanie-1997019736.html

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происшествия, тамбовская область, россия