https://ria.ru/20250203/tajvan-1997056375.html

В Тайване правительственным учреждениям запретили использовать DeepSeek AI

В Тайване правительственным учреждениям запретили использовать DeepSeek AI - РИА Новости, 03.02.2025

В Тайване правительственным учреждениям запретили использовать DeepSeek AI

Тайвань полностью запретил правительственным учреждениям использовать сервис DeepSeek AI из соображений безопасности, следует из заявления, опубликованного в... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:05:00+03:00

2025-02-03T14:05:00+03:00

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ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Тайвань полностью запретил правительственным учреждениям использовать сервис DeepSeek AI из соображений безопасности, следует из заявления, опубликованного в понедельник на сайте Исполнительного Юаня (правительство) Тайваня. В заявлении сообщается, что глава Исполнительного Юаня Тайваня Чжо Жунтай провел в понедельник заседание правительства, на котором обсуждались возможные угрозы информационной безопасности, которые якобы могут быть вызваны DeepSeek AI. “После консультаций с участниками заседания Чжо Жунтай, исходя из соображений защиты внутренней информации государственных учреждений, распорядился о полном запрете на использование DeepSeek AI в госучреждениях”, - говорится в заявлении. В пятницу министерство цифрового развития острова выпустило специальное предупреждение для правительственных учреждений и объектов критической инфраструктуры о необходимости ограничить использование DeepSeek AI. Отмечалось, что меры принимаются для предотвращения передачи данных пользователей через подобные продукты, вызывающие опасения по поводу их безопасности, поскольку это может поставить под угрозу информационную безопасность острова. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. В понедельник, 27 января, успех сервиса спровоцировал снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.

https://ria.ru/20250128/deepseek-1995900157.html

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