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НАТО понимает, что время Зеленского сочтено, заявили в СВР
НАТО понимает, что время Зеленского сочтено, заявили в СВР - РИА Новости, 03.02.2025
НАТО понимает, что время Зеленского сочтено, заявили в СВР
То, что время "просроченного" Владимира Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО, заявили в Службе внешней разведке (СВР) России. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:06:00+03:00
2025-02-03T13:06:00+03:00
2025-02-03T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. То, что время "просроченного" Владимира Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО, заявили в Службе внешней разведке (СВР) России. "Таким образом, то, что время "просроченного" Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
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россия, владимир зеленский, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
НАТО понимает, что время Зеленского сочтено, заявили в СВР
СВР: в НАТО понимают, что время просроченного Зеленского сочтено