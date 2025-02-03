https://ria.ru/20250203/svr-1997035254.html

НАТО понимает, что время Зеленского сочтено, заявили в СВР

НАТО понимает, что время Зеленского сочтено, заявили в СВР - РИА Новости, 03.02.2025

НАТО понимает, что время Зеленского сочтено, заявили в СВР

То, что время "просроченного" Владимира Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО, заявили в Службе внешней разведке (СВР) России. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:06:00+03:00

2025-02-03T13:06:00+03:00

2025-02-03T13:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. То, что время "просроченного" Владимира Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО, заявили в Службе внешней разведке (СВР) России. "Таким образом, то, что время "просроченного" Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

https://ria.ru/20240813/zelenskiy-1965853081.html

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россия, владимир зеленский, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)