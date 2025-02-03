https://ria.ru/20250203/svr-1997031255.html

СВР: НАТО обнародует данные о присвоении Зеленским более миллиарда долларов

СВР: НАТО обнародует данные о присвоении Зеленским более миллиарда долларов - РИА Новости, 03.02.2025

СВР: НАТО обнародует данные о присвоении Зеленским более миллиарда долларов

НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в ходе которой будут обнародованы сведения о том, как он с командой присвоил более... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:57:00+03:00

2025-02-03T12:57:00+03:00

2025-02-03T13:11:00+03:00

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в ходе которой будут обнародованы сведения о том, как он с командой присвоил более полутора миллиардов долларов, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России."В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского. Планируется, в частности, обнародовать сведения о присвоении лично "президентом" и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более 1,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

https://ria.ru/20250203/panchenko-1996973478.html

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, россия, владимир зеленский, в мире