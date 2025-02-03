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СВР: НАТО обнародует данные о присвоении Зеленским более миллиарда долларов - РИА Новости, 03.02.2025
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12:57 03.02.2025 (обновлено: 13:11 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/svr-1997031255.html
СВР: НАТО обнародует данные о присвоении Зеленским более миллиарда долларов
СВР: НАТО обнародует данные о присвоении Зеленским более миллиарда долларов - РИА Новости, 03.02.2025
СВР: НАТО обнародует данные о присвоении Зеленским более миллиарда долларов
НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в ходе которой будут обнародованы сведения о том, как он с командой присвоил более... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:57:00+03:00
2025-02-03T13:11:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в ходе которой будут обнародованы сведения о том, как он с командой присвоил более полутора миллиардов долларов, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России."В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского. Планируется, в частности, обнародовать сведения о присвоении лично "президентом" и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более 1,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, россия, владимир зеленский, в мире
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Россия, Владимир Зеленский, В мире
СВР: НАТО обнародует данные о присвоении Зеленским более миллиарда долларов

СВР: НАТО обнародует данные о присвоении Зеленским более 1,5 миллиарда долларов

© Getty Images / NurPhoto/Foto OlimpikВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / NurPhoto/Foto Olimpik
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в ходе которой будут обнародованы сведения о том, как он с командой присвоил более полутора миллиардов долларов, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
"В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского. Планируется, в частности, обнародовать сведения о присвоении лично "президентом" и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более 1,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОРоссияВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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