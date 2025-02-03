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СВР: с приходом Трампа выросла неопределенность в отношении помощи Киеву - РИА Новости, 03.02.2025
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12:53 03.02.2025 (обновлено: 13:06 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/svr-1997029829.html
СВР: с приходом Трампа выросла неопределенность в отношении помощи Киеву
СВР: с приходом Трампа выросла неопределенность в отношении помощи Киеву - РИА Новости, 03.02.2025
СВР: с приходом Трампа выросла неопределенность в отношении помощи Киеву
С приходом Трампа к власти растет неопределенность в отношении помощи Западом Украине, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). РИА Новости, 03.02.2025
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киев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
украина
дональд трамп
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С приходом Трампа к власти растет неопределенность в отношении помощи Западом Украине, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."С приходом к власти в США Дональда Трампа усиливается неопределенность в отношении продолжения военной помощи, которую Запад сможет оказывать Киеву", - говорится в сообщении.
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киев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, украина, дональд трамп, сша
Киев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Украина, Дональд Трамп, США
СВР: с приходом Трампа выросла неопределенность в отношении помощи Киеву

С приходом Трампа выросла неопределенность в отношении западной помощи Киеву

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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С приходом Трампа к власти растет неопределенность в отношении помощи Западом Украине, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"С приходом к власти в США Дональда Трампа усиливается неопределенность в отношении продолжения военной помощи, которую Запад сможет оказывать Киеву", - говорится в сообщении.
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КиевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреУкраинаДональд ТрампСША
 
 
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