https://ria.ru/20250203/svo-1997004756.html

Волонтеры под Саратовом изготавливают окопные свечи для бойцов СВО

Волонтеры под Саратовом изготавливают окопные свечи для бойцов СВО - РИА Новости, 03.02.2025

Волонтеры под Саратовом изготавливают окопные свечи для бойцов СВО

Волонтеры в поселке Лощинный Саратовской области группой занялись изготовлением окопных свечей для бойцов специальной военной операции, сообщила администрация... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:44:00+03:00

2025-02-03T11:44:00+03:00

2025-02-03T11:44:00+03:00

надежные люди

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САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Волонтеры в поселке Лощинный Саратовской области группой занялись изготовлением окопных свечей для бойцов специальной военной операции, сообщила администрация Энгельсского района. "С января в доме культуры "Лощинный" начала работать волонтерская группа "Тыл. Помощь. ZOV". На средства сотрудников дома культуры, библиотеки, неравнодушных жителей поселка и участников клубных формирований началась работа по заливке окопных свечей. Все изготовленные свечи будут отправлены в зону специальной военной операции", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале. Уточняется, что блиндажные свечи изготавливаются из подручных материалов - жестяных банок и гофрокартона, а покупать нужно только парафин.

https://ria.ru/20250203/volontery-1996995939.html

саратовская область

саратов

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саратовская область, саратов, энгельсский район, сво