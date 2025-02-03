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Волонтеры под Саратовом изготавливают окопные свечи для бойцов СВО
Волонтеры под Саратовом изготавливают окопные свечи для бойцов СВО - РИА Новости, 03.02.2025
Волонтеры под Саратовом изготавливают окопные свечи для бойцов СВО
Волонтеры в поселке Лощинный Саратовской области группой занялись изготовлением окопных свечей для бойцов специальной военной операции, сообщила администрация... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:44:00+03:00
2025-02-03T11:44:00+03:00
2025-02-03T11:44:00+03:00
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САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Волонтеры в поселке Лощинный Саратовской области группой занялись изготовлением окопных свечей для бойцов специальной военной операции, сообщила администрация Энгельсского района. "С января в доме культуры "Лощинный" начала работать волонтерская группа "Тыл. Помощь. ZOV". На средства сотрудников дома культуры, библиотеки, неравнодушных жителей поселка и участников клубных формирований началась работа по заливке окопных свечей. Все изготовленные свечи будут отправлены в зону специальной военной операции", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале. Уточняется, что блиндажные свечи изготавливаются из подручных материалов - жестяных банок и гофрокартона, а покупать нужно только парафин.
https://ria.ru/20250203/volontery-1996995939.html
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саратовская область, саратов, энгельсский район, сво
Надежные люди, Саратовская область, Саратов, Энгельсский район, СВО
Волонтеры под Саратовом изготавливают окопные свечи для бойцов СВО
Волонтеры из Саратовской области изготавливают окопные свечи для бойцов СВО