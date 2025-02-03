https://ria.ru/20250203/sudzha-1997022666.html

В Кремле прокомментировали удар ВСУ по интернату в Судже

В Кремле прокомментировали удар ВСУ по интернату в Судже - РИА Новости, 03.02.2025

В Кремле прокомментировали удар ВСУ по интернату в Судже

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по интернату в Судже чудовищной провокацией. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:32:00+03:00

2025-02-03T12:32:00+03:00

2025-02-03T13:02:00+03:00

суджа

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

александр хинштейн

курская область

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по интернату в Судже чудовищной провокацией."Это чудовищная провокация киевского режима", — сказал он.Песков также отметил, что Кремлю нечего добавить к заявлению Минобороны по инциденту.В воскресенье военное ведомство сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Суджа. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отмечал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.В Минобороны отмечали, что противник пошел на такой шаг, чтобы отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсеку Совета Европы и комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить ракетный удар ВСУ по интернату в Судже.

https://ria.ru/20250202/karpusha-1996869661.html

https://ria.ru/20250201/rogov-1996816851.html

https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737094.html

суджа

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

суджа, вооруженные силы украины, происшествия, дмитрий песков, александр хинштейн, курская область