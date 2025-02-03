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В Кремле прокомментировали удар ВСУ по интернату в Судже - РИА Новости, 03.02.2025
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12:32 03.02.2025 (обновлено: 13:02 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/sudzha-1997022666.html
В Кремле прокомментировали удар ВСУ по интернату в Судже
В Кремле прокомментировали удар ВСУ по интернату в Судже - РИА Новости, 03.02.2025
В Кремле прокомментировали удар ВСУ по интернату в Судже
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по интернату в Судже чудовищной провокацией. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:32:00+03:00
2025-02-03T13:02:00+03:00
суджа
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
александр хинштейн
курская область
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по интернату в Судже чудовищной провокацией."Это чудовищная провокация киевского режима", — сказал он.Песков также отметил, что Кремлю нечего добавить к заявлению Минобороны по инциденту.В воскресенье военное ведомство сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Суджа. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отмечал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.В Минобороны отмечали, что противник пошел на такой шаг, чтобы отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсеку Совета Европы и комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить ракетный удар ВСУ по интернату в Судже.
https://ria.ru/20250202/karpusha-1996869661.html
https://ria.ru/20250201/rogov-1996816851.html
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суджа
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суджа, вооруженные силы украины, происшествия, дмитрий песков, александр хинштейн, курская область
Суджа, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Александр Хинштейн, Курская область
В Кремле прокомментировали удар ВСУ по интернату в Судже

Песков назвал удар ВСУ по интернату в Судже чудовищной провокацией Киева

© СоцсетиПоследствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже. Кадр видео
Последствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Соцсети
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по интернату в Судже чудовищной провокацией.
«
"Это чудовищная провокация киевского режима", — сказал он.
Командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
СК возбудил дело против командира ВСУ, приказавшего ударить по интернату
Вчера, 10:29
Песков также отметил, что Кремлю нечего добавить к заявлению Минобороны по инциденту.
В воскресенье военное ведомство сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Суджа. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отмечал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Рогов рассказал о зверствах ВСУ в Курской области
1 февраля, 18:05
В Минобороны отмечали, что противник пошел на такой шаг, чтобы отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное.

В пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что военные следователи установили личности пятерых украинских боевиков, которые убили 22 жителя села Русское Поречное.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсеку Совета Европы и комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить ракетный удар ВСУ по интернату в Судже.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
У убитых жителей Русского Поречного были прострелены лодыжки
1 февраля, 00:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаВооруженные силы УкраиныПроисшествияДмитрий ПесковАлександр ХинштейнКурская область
 
 
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