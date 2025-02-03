В Кремле прокомментировали удар ВСУ по интернату в Судже
Песков назвал удар ВСУ по интернату в Судже чудовищной провокацией Киева
© СоцсетиПоследствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже. Кадр видео
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по интернату в Судже чудовищной провокацией.
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"Это чудовищная провокация киевского режима", — сказал он.
Песков также отметил, что Кремлю нечего добавить к заявлению Минобороны по инциденту.
В воскресенье военное ведомство сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Суджа. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отмечал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсеку Совета Европы и комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить ракетный удар ВСУ по интернату в Судже.
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