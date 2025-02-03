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В Судане при обстреле погибли 67 мирных жителей - РИА Новости, 03.02.2025
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17:42 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/sudan-1997153310.html
В Судане при обстреле погибли 67 мирных жителей
В Судане при обстреле погибли 67 мирных жителей - РИА Новости, 03.02.2025
В Судане при обстреле погибли 67 мирных жителей
По меньшей мере 67 мирных жителей погибли в городе Эль-Фашер в регионе Дарфур на западе Судана в результате обстрела со стороны Сил быстрого реагирования (СБР,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:42:00+03:00
2025-02-03T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. По меньшей мере 67 мирных жителей погибли в городе Эль-Фашер в регионе Дарфур на западе Судана в результате обстрела со стороны Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования), сообщило командование шестой пехотной дивизии суданской армии. "Эль-Фашер... Статистика жертв среди граждан, по которым вела огонь артиллерия вооруженного формирования: 67 граждан, из них 30 - женщины, 17 - дети, 20 - мужчины", - говорится в сообщении на странице командования в соцсети Facebook*(запрещена в РФ как экстремистская). Как утверждает командование, это уже десятое массовое убийство, совершенное СБР в Эль-Фашере. В конце января глава регионального правительства Дарфура Минни Арко Минави заявлял, что беспилотник СБР атаковал отделение неотложной помощи саудовской больницы в Эль-Фашере, в результате чего погибли более 70 пациентов. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, судан, дарфур, россия, facebook, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Судан, Дарфур, Россия, Facebook, Международный комитет Красного Креста (МККК)
В Судане при обстреле погибли 67 мирных жителей

На западе Судана при обстреле со стороны СБР погибли 67 мирных жителей

© Фото : пресс-служба губернатора региона ДарфурПоследствия удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана
Последствия удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : пресс-служба губернатора региона Дарфур
Последствия удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. По меньшей мере 67 мирных жителей погибли в городе Эль-Фашер в регионе Дарфур на западе Судана в результате обстрела со стороны Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования), сообщило командование шестой пехотной дивизии суданской армии.
"Эль-Фашер... Статистика жертв среди граждан, по которым вела огонь артиллерия вооруженного формирования: 67 граждан, из них 30 - женщины, 17 - дети, 20 - мужчины", - говорится в сообщении на странице командования в соцсети Facebook*(запрещена в РФ как экстремистская).
Как утверждает командование, это уже десятое массовое убийство, совершенное СБР в Эль-Фашере.
В конце января глава регионального правительства Дарфура Минни Арко Минави заявлял, что беспилотник СБР атаковал отделение неотложной помощи саудовской больницы в Эль-Фашере, в результате чего погибли более 70 пациентов.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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