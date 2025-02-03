https://ria.ru/20250203/sudan-1997153310.html

В Судане при обстреле погибли 67 мирных жителей

В Судане при обстреле погибли 67 мирных жителей - РИА Новости, 03.02.2025

В Судане при обстреле погибли 67 мирных жителей

По меньшей мере 67 мирных жителей погибли в городе Эль-Фашер в регионе Дарфур на западе Судана в результате обстрела со стороны Сил быстрого реагирования (СБР,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:42:00+03:00

2025-02-03T17:42:00+03:00

2025-02-03T17:42:00+03:00

в мире

судан

дарфур

россия

facebook

международный комитет красного креста (мккк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995468442_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_cdcab3b5295191723871abeec20a291c.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. По меньшей мере 67 мирных жителей погибли в городе Эль-Фашер в регионе Дарфур на западе Судана в результате обстрела со стороны Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования), сообщило командование шестой пехотной дивизии суданской армии. "Эль-Фашер... Статистика жертв среди граждан, по которым вела огонь артиллерия вооруженного формирования: 67 граждан, из них 30 - женщины, 17 - дети, 20 - мужчины", - говорится в сообщении на странице командования в соцсети Facebook*(запрещена в РФ как экстремистская). Как утверждает командование, это уже десятое массовое убийство, совершенное СБР в Эль-Фашере. В конце января глава регионального правительства Дарфура Минни Арко Минави заявлял, что беспилотник СБР атаковал отделение неотложной помощи саудовской больницы в Эль-Фашере, в результате чего погибли более 70 пациентов. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20250104/mir-1992444371.html

судан

дарфур

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, дарфур, россия, facebook, международный комитет красного креста (мккк)