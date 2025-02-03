https://ria.ru/20250203/sud-1997159617.html

Жителя Саратовской области осудили за смерть школьницы

Жителя Саратовской области осудили за смерть школьницы - РИА Новости, 03.02.2025

Жителя Саратовской области осудили за смерть школьницы

Суд в Саратовкой области приговорил местного жителя к полутора годам колонии-поселения по обвинению в половой связи с несовершеннолетней, развратных действиях и РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:58:00+03:00

2025-02-03T17:58:00+03:00

2025-02-03T17:58:00+03:00

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происшествия

саратовская область

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САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Суд в Саратовкой области приговорил местного жителя к полутора годам колонии-поселения по обвинению в половой связи с несовершеннолетней, развратных действиях и причинении ей смерти по неосторожности, сообщили РИА Новости в суде. Ранее в региональном управлении СК РФ сообщили РИА Новости, что следователи завершили расследование уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней, которое направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По данным следствия, обвиняемый по решению суда находился под домашним арестом. Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что потерпевшей является 14-летняя девочка, которая скончалась после сексуальной связи с 19-летним фигурантом, которому к завершению расследования исполнилось 20 лет. "Общий срок назначен по совокупности преступлений путем частичного сложения - 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - сказал собеседник агентства. Суд признал фигуранта виновным по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия). В суде пояснили, что указанные преступления относятся к небольшой и средней тяжести. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20250131/bastrykin-1996729674.html

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россия, происшествия, саратовская область