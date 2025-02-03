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Замглавы администрации Дмитровского округа отправили в СИЗО - РИА Новости, 03.02.2025
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16:01 03.02.2025 (обновлено: 16:10 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/sud-1997121974.html
Замглавы администрации Дмитровского округа отправили в СИЗО
Замглавы администрации Дмитровского округа отправили в СИЗО - РИА Новости, 03.02.2025
Замглавы администрации Дмитровского округа отправили в СИЗО
Тверской суд Москвы отправил в СИЗО заместителя главы администрации Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова по обвинению в получении взятки за содействие РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:01:00+03:00
2025-02-03T16:10:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО заместителя главы администрации Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова по обвинению в получении взятки за содействие оператору рекламы в победе на аукционе, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Ионову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 апреля", - сказал собеседник агентства.Как ранее заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела, чиновник частично признал вину. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере и грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.По делу также проходят начальник отдела рекламы МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Сергей Зыков и два сотрудника оператора рекламы. В зависимости от роли им вменяется дача или получение взятки в особо крупном размере.По данным следствия, Ионов курировал муниципальное казенное учреждение "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Дмитровского городского округа Московской области, начальником отдела рекламы которого является Сергей Зыков. Оба с другими неустановленными лицами из администрации округа договорились с сотрудниками оператора наружной рекламы за денежное вознаграждение обеспечить победу в аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также в целом создать для них выгодные условия.При содействии Ионова были внесены изменения технического задания аукциона, что практически исключало участие в нем других операторов рекламы. Для получения средств от "заказчика" фигуранты нашли ИП с целью заключения фиктивного договора об оплате мнимых услуг. На счёт ИП были переведены 5 миллионов рублей. Из этой суммы 500 тысяч рублей ИП заплатил в качестве налогов, ещё 150 тысяч рублей предприниматель взял за свое участие.Позднее, по данным следствия, Зыков недалеко от администрации городского округа передал Ионову три миллиона рублей, однако это событие уже было оперативным экспериментом правоохранителей, а средствами выступали муляжи. Ионову и Зыкову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, речь идет о сумме в 4 миллиона 350 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250131/politsejskij-1996647141.html
https://ria.ru/20250203/vzyatka-1997118848.html
https://ria.ru/20250131/mvd-1996657571.html
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московская область (подмосковье), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
Замглавы администрации Дмитровского округа отправили в СИЗО

Замглавы администрации Дмитровского округа арестовали до 1 апреля за взятку

© Фото : администрация Дмитровского городского округаАлексей Ионов
Алексей Ионов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : администрация Дмитровского городского округа
Алексей Ионов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО заместителя главы администрации Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова по обвинению в получении взятки за содействие оператору рекламы в победе на аукционе, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Ионову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 апреля", - сказал собеседник агентства.
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Как ранее заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела, чиновник частично признал вину. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере и грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
По делу также проходят начальник отдела рекламы МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Сергей Зыков и два сотрудника оператора рекламы. В зависимости от роли им вменяется дача или получение взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, Ионов курировал муниципальное казенное учреждение "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Дмитровского городского округа Московской области, начальником отдела рекламы которого является Сергей Зыков. Оба с другими неустановленными лицами из администрации округа договорились с сотрудниками оператора наружной рекламы за денежное вознаграждение обеспечить победу в аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также в целом создать для них выгодные условия.
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При содействии Ионова были внесены изменения технического задания аукциона, что практически исключало участие в нем других операторов рекламы. Для получения средств от "заказчика" фигуранты нашли ИП с целью заключения фиктивного договора об оплате мнимых услуг. На счёт ИП были переведены 5 миллионов рублей. Из этой суммы 500 тысяч рублей ИП заплатил в качестве налогов, ещё 150 тысяч рублей предприниматель взял за свое участие.
Позднее, по данным следствия, Зыков недалеко от администрации городского округа передал Ионову три миллиона рублей, однако это событие уже было оперативным экспериментом правоохранителей, а средствами выступали муляжи. Ионову и Зыкову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, речь идет о сумме в 4 миллиона 350 тысяч рублей.
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