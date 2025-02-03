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В США могут ликвидировать Минобразования - РИА Новости, 03.02.2025
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23:49 03.02.2025 (обновлено: 23:58 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/ssha-1997199252.html
В США могут ликвидировать Минобразования
В США могут ликвидировать Минобразования - РИА Новости, 03.02.2025
В США могут ликвидировать Минобразования
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T23:49:00+03:00
2025-02-03T23:58:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
илон маск
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.По данным издания, на рассмотрении администрации находится указ, который передаст часть функций министерства другим ведомствам или полностью упразднит его. Документ также предусматривает подготовку законопроекта о ликвидации минобразования.Советники президента ведут дискуссии о деталях указа и сроках его подписания. Ранее предприниматель Илон Маск, представляющий близкое окружение Трампа, поддержал инициативу сокращения госаппарата и раскритиковал деятельность министерства.
https://ria.ru/20250203/tramp-1997182931.html
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сша, дональд трамп, в мире, илон маск
США, Дональд Трамп, В мире, Илон Маск
В США могут ликвидировать Минобразования

Трамп рассмотрит возможность ликвидации Минобразования США

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, на рассмотрении администрации находится указ, который передаст часть функций министерства другим ведомствам или полностью упразднит его. Документ также предусматривает подготовку законопроекта о ликвидации минобразования.
Советники президента ведут дискуссии о деталях указа и сроках его подписания. Ранее предприниматель Илон Маск, представляющий близкое окружение Трампа, поддержал инициативу сокращения госаппарата и раскритиковал деятельность министерства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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СШАДональд ТрампВ миреИлон Маск
 
 
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