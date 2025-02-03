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Журналист ошибочно заявил о смене спецпредставителя США по России и Украине
Журналист ошибочно заявил о смене спецпредставителя США по России и Украине - РИА Новости, 03.02.2025
Журналист ошибочно заявил о смене спецпредставителя США по России и Украине
Журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу опубликовал сообщение о назначении Стива Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а также о том,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T21:08:00+03:00
2025-02-03T21:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу опубликовал сообщение о назначении Стива Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а также о том, что американский президент Дональд Трамп выразил намерение положить конец конфликту между странами.Однако позднее Реншоу удалил свою публикацию, объяснив это ошибкой."Я удалил этот пост… перепутал сообщения. Приношу извинения", – написал он в соцсети X.Официального подтверждения информации о назначении Уиткоффа от Белого дома пока не поступало.
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997146096.html
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сша, украина, россия, в мире
США, Украина, Россия, В мире
Журналист ошибочно заявил о смене спецпредставителя США по России и Украине
Журналист Реншоу удалил пост о назначении Уиткоффа представителем по РФ