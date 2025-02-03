https://ria.ru/20250203/ssha-1997188123.html

Журналист ошибочно заявил о смене спецпредставителя США по России и Украине

Журналист ошибочно заявил о смене спецпредставителя США по России и Украине - РИА Новости, 03.02.2025

Журналист ошибочно заявил о смене спецпредставителя США по России и Украине

Журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу опубликовал сообщение о назначении Стива Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а также о том,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T21:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу опубликовал сообщение о назначении Стива Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а также о том, что американский президент Дональд Трамп выразил намерение положить конец конфликту между странами.Однако позднее Реншоу удалил свою публикацию, объяснив это ошибкой."Я удалил этот пост… перепутал сообщения. Приношу извинения", – написал он в соцсети X.Официального подтверждения информации о назначении Уиткоффа от Белого дома пока не поступало.

https://ria.ru/20250203/ukraina-1997146096.html

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