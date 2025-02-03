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Журналист ошибочно заявил о смене спецпредставителя США по России и Украине - РИА Новости, 03.02.2025
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21:08 03.02.2025 (обновлено: 21:58 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/ssha-1997188123.html
Журналист ошибочно заявил о смене спецпредставителя США по России и Украине
Журналист ошибочно заявил о смене спецпредставителя США по России и Украине - РИА Новости, 03.02.2025
Журналист ошибочно заявил о смене спецпредставителя США по России и Украине
Журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу опубликовал сообщение о назначении Стива Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а также о том,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T21:08:00+03:00
2025-02-03T21:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу опубликовал сообщение о назначении Стива Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а также о том, что американский президент Дональд Трамп выразил намерение положить конец конфликту между странами.Однако позднее Реншоу удалил свою публикацию, объяснив это ошибкой."Я удалил этот пост… перепутал сообщения. Приношу извинения", – написал он в соцсети X.Официального подтверждения информации о назначении Уиткоффа от Белого дома пока не поступало.
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США, Украина, Россия, В мире
Журналист ошибочно заявил о смене спецпредставителя США по России и Украине

Журналист Реншоу удалил пост о назначении Уиткоффа представителем по РФ

© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу опубликовал сообщение о назначении Стива Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а также о том, что американский президент Дональд Трамп выразил намерение положить конец конфликту между странами.
Однако позднее Реншоу удалил свою публикацию, объяснив это ошибкой.
"Я удалил этот пост… перепутал сообщения. Приношу извинения", – написал он в соцсети X.
Официального подтверждения информации о назначении Уиткоффа от Белого дома пока не поступало.
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