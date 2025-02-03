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В США рассматривают введение пошлин в отношении Евросоюза, пишет Telegraph - РИА Новости, 03.02.2025
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20:16 03.02.2025 (обновлено: 20:30 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/ssha-1997183245.html
В США рассматривают введение пошлин в отношении Евросоюза, пишет Telegraph
В США рассматривают введение пошлин в отношении Евросоюза, пишет Telegraph - РИА Новости, 03.02.2025
В США рассматривают введение пошлин в отношении Евросоюза, пишет Telegraph
Администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T20:16:00+03:00
2025-02-03T20:30:00+03:00
сша
евросоюз
в мире
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
канада
мексика
китай
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник."Некоторые (в администрации - ред.) хотят ввести десятипроцентные пошлины в отношении ЕС... Они обсуждают такие меры в отношении всего импорта из ЕС", - приводит газета слова источника.Еще один источник заявил изданию, что Трамп "прощупывает почву с Канадой и Мексикой и выясняет, что ему может сойти с рук".Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.
https://ria.ru/20250203/trump-1997140780.html
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сша, евросоюз, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, канада, мексика, китай
США, Евросоюз, В мире, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Канада, Мексика, Китай
В США рассматривают введение пошлин в отношении Евросоюза, пишет Telegraph

Telegraph: администрация Трампа может ввести десятипроцентные пошлины для ЕС

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник.
"Некоторые (в администрации - ред.) хотят ввести десятипроцентные пошлины в отношении ЕС... Они обсуждают такие меры в отношении всего импорта из ЕС", - приводит газета слова источника.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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Еще один источник заявил изданию, что Трамп "прощупывает почву с Канадой и Мексикой и выясняет, что ему может сойти с рук".
Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.
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СШАЕвросоюзВ миреДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыКанадаМексикаКитай
 
 
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