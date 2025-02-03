https://ria.ru/20250203/ssha-1997183245.html

В США рассматривают введение пошлин в отношении Евросоюза, пишет Telegraph

В США рассматривают введение пошлин в отношении Евросоюза, пишет Telegraph - РИА Новости, 03.02.2025

В США рассматривают введение пошлин в отношении Евросоюза, пишет Telegraph

Администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник. РИА Новости, 03.02.2025

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сша

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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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мексика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник."Некоторые (в администрации - ред.) хотят ввести десятипроцентные пошлины в отношении ЕС... Они обсуждают такие меры в отношении всего импорта из ЕС", - приводит газета слова источника.Еще один источник заявил изданию, что Трамп "прощупывает почву с Канадой и Мексикой и выясняет, что ему может сойти с рук".Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.

https://ria.ru/20250203/trump-1997140780.html

https://ria.ru/20250203/poshliny-1997170435.html

сша

канада

мексика

китай

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