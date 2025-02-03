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В США освободили некоторых задержанных после инаугурации Трампа мигрантов - РИА Новости, 03.02.2025
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16:47 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/ssha-1997136774.html
В США освободили некоторых задержанных после инаугурации Трампа мигрантов
В США освободили некоторых задержанных после инаугурации Трампа мигрантов - РИА Новости, 03.02.2025
В США освободили некоторых задержанных после инаугурации Трампа мигрантов
Некоторые нелегальные мигранты, задержанные в США после инаугурации президента Дональда Трампа с целью их последующей депортации, были отпущены на свободу под... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:47:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Некоторые нелегальные мигранты, задержанные в США после инаугурации президента Дональда Трампа с целью их последующей депортации, были отпущены на свободу под надзор, сообщает телеканал NBC со ссылкой на пять информированных источников. "Администрация Трампа активно продвигала задержания... мигрантов... после дня инаугурации (20 января - ред.), обещая, что задержания станут частью исторической массовой депортации. Однако... некоторые из задержанных уже выпущены на свободу обратно в США в рамках программы по надзору", - говорится в публикации на сайте телеканала. Как отмечает NBC, за освобожденными мигрантами ведется наблюдение, Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) может отслеживать их перемещения с помощью устройств, закрепленных на лодыжках или запястьях, а также по их мобильным телефонам. По данным источников телеканала, некоторые из задержанных мигрантов также могут быть освобождены по медицинским показаниям или в случае, если они являются единственными опекунами у детей. Официальный представитель ICE заявил NBC, что полиция "в некоторых случаях" обязана отпускать мигрантов. Ранее куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что более 4 тысяч мигрантов депортировали из США за первую неделю президентства Трампа. При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250129/kalifornija-1996073600.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, nbc, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, NBC, Инаугурация Трампа — 2025
В США освободили некоторых задержанных после инаугурации Трампа мигрантов

NBC: некоторые задержанные после инаугурации Трампа мигранты отпущены под надзор

© AP Photo / Gregory BullГруппа мигрантов на границе Мексики с США
Группа мигрантов на границе Мексики с США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Группа мигрантов на границе Мексики с США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Некоторые нелегальные мигранты, задержанные в США после инаугурации президента Дональда Трампа с целью их последующей депортации, были отпущены на свободу под надзор, сообщает телеканал NBC со ссылкой на пять информированных источников.
"Администрация Трампа активно продвигала задержания... мигрантов... после дня инаугурации (20 января - ред.), обещая, что задержания станут частью исторической массовой депортации. Однако... некоторые из задержанных уже выпущены на свободу обратно в США в рамках программы по надзору", - говорится в публикации на сайте телеканала.
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Как отмечает NBC, за освобожденными мигрантами ведется наблюдение, Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) может отслеживать их перемещения с помощью устройств, закрепленных на лодыжках или запястьях, а также по их мобильным телефонам.
По данным источников телеканала, некоторые из задержанных мигрантов также могут быть освобождены по медицинским показаниям или в случае, если они являются единственными опекунами у детей. Официальный представитель ICE заявил NBC, что полиция "в некоторых случаях" обязана отпускать мигрантов.
Ранее куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что более 4 тысяч мигрантов депортировали из США за первую неделю президентства Трампа.
При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов.
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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