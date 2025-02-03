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В США освободили некоторых задержанных после инаугурации Трампа мигрантов

В США освободили некоторых задержанных после инаугурации Трампа мигрантов - РИА Новости, 03.02.2025

В США освободили некоторых задержанных после инаугурации Трампа мигрантов

Некоторые нелегальные мигранты, задержанные в США после инаугурации президента Дональда Трампа с целью их последующей депортации, были отпущены на свободу под... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:47:00+03:00

2025-02-03T16:47:00+03:00

2025-02-03T16:47:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Некоторые нелегальные мигранты, задержанные в США после инаугурации президента Дональда Трампа с целью их последующей депортации, были отпущены на свободу под надзор, сообщает телеканал NBC со ссылкой на пять информированных источников. "Администрация Трампа активно продвигала задержания... мигрантов... после дня инаугурации (20 января - ред.), обещая, что задержания станут частью исторической массовой депортации. Однако... некоторые из задержанных уже выпущены на свободу обратно в США в рамках программы по надзору", - говорится в публикации на сайте телеканала. Как отмечает NBC, за освобожденными мигрантами ведется наблюдение, Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) может отслеживать их перемещения с помощью устройств, закрепленных на лодыжках или запястьях, а также по их мобильным телефонам. По данным источников телеканала, некоторые из задержанных мигрантов также могут быть освобождены по медицинским показаниям или в случае, если они являются единственными опекунами у детей. Официальный представитель ICE заявил NBC, что полиция "в некоторых случаях" обязана отпускать мигрантов. Ранее куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что более 4 тысяч мигрантов депортировали из США за первую неделю президентства Трампа. При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, nbc, инаугурация трампа — 2025