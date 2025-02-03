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В США начали искать замену нефти из Канады и Мексики - РИА Новости, 03.02.2025
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16:38 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/ssha-1997134116.html
В США начали искать замену нефти из Канады и Мексики
В США начали искать замену нефти из Канады и Мексики - РИА Новости, 03.02.2025
В США начали искать замену нефти из Канады и Мексики
Американские нефтеперерабатывающие компании начали искать замену нефти из Канады и Мексики после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:38:00+03:00
2025-02-03T16:38:00+03:00
экономика
цены на нефть
канада
мексика
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американские нефтеперерабатывающие компании начали искать замену нефти из Канады и Мексики после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на мнение трейдеров. Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. "Американские нефтеперерабатывающие заводы будут искать замену канадской и мексиканской нефти в Латинской Америке и на Ближнем Востоке", - отмечается в материале. В качестве альтернативы компании могут переориентироваться на сырье из Бразилии, Гайаны и частично Ирака, отмечают трейдеры. "Мексика сможет перенаправить экспорт в Европу и Азию, тогда как США заменят мексиканскую нефть альтернативами с более долгим транзитом", - прогнозируют аналитики JPMorgan Chase &amp; Co. Блумберг подчеркивает, что такие изменения приведут к росту транспортных расходов и изменению логистических цепочек. "Излишки мексиканской нефти, вероятно, будут продаваться в Азию, а канадская нефть может быть дисконтирована для поставок в США", - говорится в материале. Аналитики RBC Capital Markets LLC при этом отмечают, что "при тарифе 10% значительных изменений в поставках может не произойти".
https://ria.ru/20250201/tramp-1996751145.html
https://ria.ru/20250203/poshliny-1997033404.html
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экономика, цены на нефть, канада, мексика, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Экономика, Цены на нефть, Канада, Мексика, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В США начали искать замену нефти из Канады и Мексики

Bloomberg: американские НПЗ начали искать замену нефти из Канады и Мексики

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США над посольством страны в Москве
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американские нефтеперерабатывающие компании начали искать замену нефти из Канады и Мексики после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на мнение трейдеров.
Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%.
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"Американские нефтеперерабатывающие заводы будут искать замену канадской и мексиканской нефти в Латинской Америке и на Ближнем Востоке", - отмечается в материале.
В качестве альтернативы компании могут переориентироваться на сырье из Бразилии, Гайаны и частично Ирака, отмечают трейдеры.
"Мексика сможет перенаправить экспорт в Европу и Азию, тогда как США заменят мексиканскую нефть альтернативами с более долгим транзитом", - прогнозируют аналитики JPMorgan Chase & Co.
Блумберг подчеркивает, что такие изменения приведут к росту транспортных расходов и изменению логистических цепочек.
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"Излишки мексиканской нефти, вероятно, будут продаваться в Азию, а канадская нефть может быть дисконтирована для поставок в США", - говорится в материале.
Аналитики RBC Capital Markets LLC при этом отмечают, что "при тарифе 10% значительных изменений в поставках может не произойти".
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ЭкономикаЦены на нефтьКанадаМексикаСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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