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СМИ сообщили о страхе США из-за эскалации с Россией
СМИ сообщили о страхе США из-за эскалации с Россией - РИА Новости, 03.02.2025
СМИ сообщили о страхе США из-за эскалации с Россией
Оказание помощи Украине от США в последний год президентского срока Джо Байдена замедлялось не только из-за задержек одобрения в конгрессе, но и из-за страха... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:23:00+03:00
2025-02-03T15:23:00+03:00
2025-02-03T15:25:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Оказание помощи Украине от США в последний год президентского срока Джо Байдена замедлялось не только из-за задержек одобрения в конгрессе, но и из-за страха риска эскалации с РФ и обеспокоенности возможной нехваткой американских запасов, передает агентство Reuters со ссылкой на проведенное расследование. "В последний год срока президента Джо Байдена решения об основных поставках и оружии на Украине стопорились не только задержками конгресса в несколько месяцев, но также и внутренними дебатами о рисках эскалации с РФ, а также озабоченностью тем, достаточно ли запасов в арсеналах США", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, сложности добавляла хаотичность системы отслеживания поставляемых вооружений из США. Несколько американских официальных лиц связали в том числе отказ США от поставок тяжелых вооружений и дальнобойных ракет летом со страхом в связи с истощением американских запасов. Кроме того, агентство указывает, что к задержкам поставок оружия были причастны и проблемы на Украине. В том числе среди причин могли быть отсутствие в Киеве решения проблемы недостатка людей в ВСУ, низкого боевого духа и проблем с применением уже имеющегося западного оружия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997018675.html
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в мире, сша, джо байден, нато, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Джо Байден, НАТО, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о страхе США из-за эскалации с Россией
Reuters: США замедляли поставки Украине из-за страха эскалации с Россией