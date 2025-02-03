https://ria.ru/20250203/ssha-1997077074.html

Китайские интернет-магазины пострадают из-за новых пошлин США, пишут СМИ

Китайские интернет-магазины пострадают из-за новых пошлин США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2025

Китайские интернет-магазины пострадают из-за новых пошлин США, пишут СМИ

Китайские интернет-магазины, которые могли ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин, пострадают из-за новых ограничений против Китая,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:30:00+03:00

2025-02-03T14:30:00+03:00

2025-02-03T14:30:00+03:00

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китай

технологии

канада

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Китайские интернет-магазины, которые могли ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин, пострадают из-за новых ограничений против Китая, сообщает издание “Ицай”. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило “de minimis”, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин. “Как ожидается, это скажется на продажах таких недорогих интернет-магазинов, как Temu и Shein, подорвет глобальную конкурентоспособность китайской электронной коммерции”, - пишет издание в понедельник. Сообщается, что беспошлинный ввоз товаров ценой до 800 долларов способствовала быстрому росту китайских компаний, которые занимались электронной торговлей в США. Так, интернет-магазин Temu в 2023 и 2024 годах возглавлял список самых скачиваемых бесплатных приложений в американском App Store. Издание отмечает, что Temu уже отреагировала на ужесточение пошлин – компания отрицает, что ее рост связан с правилом “de minimis”, а интернет-магазин Shein заявил, что соответствие требованиям импорта является “главным приоритетом” компании. Ранее министерство коммерции КНР заявило, что Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на тарифы США и примет соответствующие контрмеры. В отчете, опубликованном ранее исследовательской службой конгресса США, сообщалось, что Китай с 2018 по 2023 годы увеличил экспорт через электронную торговлю более чем в 10 раз, с 5,3 миллиарда долларов до 66 миллиардов. В 2023 году США благодаря беспошлинному режиму “de minimis” импортировали из других стран 1 миллиард посылок на сумму около 54,5 миллиарда долларов, доля Китая составила 18,4 миллиарда долларов, это примерно одна треть от общего объема.

https://ria.ru/20250203/es-1997054894.html

https://ria.ru/20250203/pushkov-1997041181.html

https://ria.ru/20250203/poshliny-1997033404.html

сша

китай

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в мире, сша, экономика, китай, технологии, канада, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, дональд трамп