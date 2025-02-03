https://ria.ru/20250203/ssha-1997077074.html
Китайские интернет-магазины пострадают из-за новых пошлин США, пишут СМИ
Китайские интернет-магазины пострадают из-за новых пошлин США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2025
Китайские интернет-магазины пострадают из-за новых пошлин США, пишут СМИ
Китайские интернет-магазины, которые могли ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин, пострадают из-за новых ограничений против Китая,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:30:00+03:00
2025-02-03T14:30:00+03:00
2025-02-03T14:30:00+03:00
в мире
сша
экономика
китай
технологии
канада
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_bd55fbc5646f08cc1ec74afffcdbfd48.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Китайские интернет-магазины, которые могли ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин, пострадают из-за новых ограничений против Китая, сообщает издание “Ицай”. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило “de minimis”, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин. “Как ожидается, это скажется на продажах таких недорогих интернет-магазинов, как Temu и Shein, подорвет глобальную конкурентоспособность китайской электронной коммерции”, - пишет издание в понедельник. Сообщается, что беспошлинный ввоз товаров ценой до 800 долларов способствовала быстрому росту китайских компаний, которые занимались электронной торговлей в США. Так, интернет-магазин Temu в 2023 и 2024 годах возглавлял список самых скачиваемых бесплатных приложений в американском App Store. Издание отмечает, что Temu уже отреагировала на ужесточение пошлин – компания отрицает, что ее рост связан с правилом “de minimis”, а интернет-магазин Shein заявил, что соответствие требованиям импорта является “главным приоритетом” компании. Ранее министерство коммерции КНР заявило, что Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на тарифы США и примет соответствующие контрмеры. В отчете, опубликованном ранее исследовательской службой конгресса США, сообщалось, что Китай с 2018 по 2023 годы увеличил экспорт через электронную торговлю более чем в 10 раз, с 5,3 миллиарда долларов до 66 миллиардов. В 2023 году США благодаря беспошлинному режиму “de minimis” импортировали из других стран 1 миллиард посылок на сумму около 54,5 миллиарда долларов, доля Китая составила 18,4 миллиарда долларов, это примерно одна треть от общего объема.
https://ria.ru/20250203/es-1997054894.html
https://ria.ru/20250203/pushkov-1997041181.html
https://ria.ru/20250203/poshliny-1997033404.html
сша
китай
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_204:305:1845:1536_1920x0_80_0_0_459d4200b854170d656bb1cde86be383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, экономика, китай, технологии, канада, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, дональд трамп
В мире, США, Экономика, Китай, Технологии, Канада, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Дональд Трамп
Китайские интернет-магазины пострадают из-за новых пошлин США, пишут СМИ
“Ицай”: китайские интернет-магазины пострадают из-за введенных Трампом пошлин
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Китайские интернет-магазины, которые могли ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин, пострадают из-за новых ограничений против Китая, сообщает издание “Ицай”.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады
, Мексики
и Китая
. Импортные пошлины США
в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило “de minimis”, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин.
“Как ожидается, это скажется на продажах таких недорогих интернет-магазинов, как Temu и Shein, подорвет глобальную конкурентоспособность китайской электронной коммерции”, - пишет издание в понедельник.
Сообщается, что беспошлинный ввоз товаров ценой до 800 долларов способствовала быстрому росту китайских компаний, которые занимались электронной торговлей в США. Так, интернет-магазин Temu в 2023 и 2024 годах возглавлял список самых скачиваемых бесплатных приложений в американском App Store.
Издание отмечает, что Temu уже отреагировала на ужесточение пошлин – компания отрицает, что ее рост связан с правилом “de minimis”, а интернет-магазин Shein заявил, что соответствие требованиям импорта является “главным приоритетом” компании.
Ранее министерство коммерции КНР заявило, что Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО)
в ответ на тарифы США и примет соответствующие контрмеры.
В отчете, опубликованном ранее исследовательской службой конгресса США, сообщалось, что Китай с 2018 по 2023 годы увеличил экспорт через электронную торговлю более чем в 10 раз, с 5,3 миллиарда долларов до 66 миллиардов. В 2023 году США благодаря беспошлинному режиму “de minimis” импортировали из других стран 1 миллиард посылок на сумму около 54,5 миллиарда долларов, доля Китая составила 18,4 миллиарда долларов, это примерно одна треть от общего объема.