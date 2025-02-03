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В США отправят в отставку сотрудников, проходивших курсы по инклюзивности
В США отправят в отставку сотрудников, проходивших курсы по инклюзивности - РИА Новости, 03.02.2025
В США отправят в отставку сотрудников, проходивших курсы по инклюзивности
Десятки сотрудников департамента образования США, проходивших тренинги по инклюзивности и разнообразию на рабочем месте, получили предложение уйти в отставку с... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:15:00+03:00
2025-02-03T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Десятки сотрудников департамента образования США, проходивших тренинги по инклюзивности и разнообразию на рабочем месте, получили предложение уйти в отставку с выплатой компенсации или столкнуться с угрозой попасть под сокращение, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Представитель профсоюза сообщил телеканалу NBC, что десятки сотрудников, посещавших курс обучения по вопросам многообразия, который поддерживала бывший министр образования Бетси ДеВос во время первой администрации президента Дональда Трампа, были отправлены в оплачиваемую отставку", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что пока подобные письма получили 55 сотрудников, но их число может увеличиться. Предложение уволиться по собственному желанию с выплатой компенсации в размере месячной зарплаты до сентября разосланное большинству федеральных служащих США, имеет целью побудить сотрудников уйти в отставку до конца сентября или подвергнуться риску увольнения в ходе масштабного сокращения численности федеральных служащих.
https://ria.ru/20250121/zaharova-1994800782.html
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в мире, сша, дональд трамп, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, NBC
В США отправят в отставку сотрудников, проходивших курсы по инклюзивности
NBC: в США отправляют в отставку сотрудников, проходивших курсы по инклюзивности