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Маск оценил возможность сокращения дефицита бюджета США - РИА Новости, 03.02.2025
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13:24 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/ssha-1997038934.html
Маск оценил возможность сокращения дефицита бюджета США
Маск оценил возможность сокращения дефицита бюджета США - РИА Новости, 03.02.2025
Маск оценил возможность сокращения дефицита бюджета США
США способны к 2026 году сократить дефицит бюджета на один триллион долларов и обеспечить себе экономический рост, соответствующий этой сумме, заявил глава... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:24:00+03:00
2025-02-03T13:24:00+03:00
экономика
сша
илон маск
дональд трамп
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США способны к 2026 году сократить дефицит бюджета на один триллион долларов и обеспечить себе экономический рост, соответствующий этой сумме, заявил глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск. Как сообщил предприниматель, дефицит бюджета в США составляет два триллиона долларов. "Думаю, в следующем году мы сможем сократить дефицит на триллион долларов... Если мы сможем сократить его вдвое, до одного триллиона долларов, и обеспечить экономический рост, соответствующий этому одному триллиону долларов, то инфляции не будет", - заявил Маск в эфире в соцсети X. При этом Маск отметил, что такое радикальное сокращение бюджетного дефицита потребует "значительной поддержки" со стороны президента страны Дональда Трампа, а также конгресса и судебной власти. По его мнению, эта мера приведет к падению процентных ставок и сохранению цен на товары на прежнем уровне, что стало бы "отличным результатом". Накануне газета New York Times сообщала, что Маск получил от министерства финансов Соединенных Штатов доступ к федеральной платежной системе страны для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов. Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
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экономика, сша, илон маск, дональд трамп, скотт бессент
Экономика, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Маск оценил возможность сокращения дефицита бюджета США

Маск: США способны к 2026 году сократить дефицит бюджета на триллион долларов

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США способны к 2026 году сократить дефицит бюджета на один триллион долларов и обеспечить себе экономический рост, соответствующий этой сумме, заявил глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск.
Как сообщил предприниматель, дефицит бюджета в США составляет два триллиона долларов.
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"Думаю, в следующем году мы сможем сократить дефицит на триллион долларов... Если мы сможем сократить его вдвое, до одного триллиона долларов, и обеспечить экономический рост, соответствующий этому одному триллиону долларов, то инфляции не будет", - заявил Маск в эфире в соцсети X.
При этом Маск отметил, что такое радикальное сокращение бюджетного дефицита потребует "значительной поддержки" со стороны президента страны Дональда Трампа, а также конгресса и судебной власти. По его мнению, эта мера приведет к падению процентных ставок и сохранению цен на товары на прежнем уровне, что стало бы "отличным результатом".
Накануне газета New York Times сообщала, что Маск получил от министерства финансов Соединенных Штатов доступ к федеральной платежной системе страны для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов.
Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
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ЭкономикаСШАИлон МаскДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
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