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Штукатурка осыпается: авиационная индустрия в Америке отдала концы

Штукатурка осыпается: авиационная индустрия в Америке отдала концы - РИА Новости, 03.02.2025

Штукатурка осыпается: авиационная индустрия в Америке отдала концы

Жесткое насильственное подчинение вассалов Америка всегда проводила под лозунгами спасения добра и торжества гуманистических идеалов. Но захватнический,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:00:00+03:00

2025-02-03T08:00:00+03:00

2025-02-03T08:04:00+03:00

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Жесткое насильственное подчинение вассалов Америка всегда проводила под лозунгами спасения добра и торжества гуманистических идеалов. Но захватнический, экстенсивный вектор порабощения не мог в какой-то момент не засбоить. Гибель американской империи разворачивается на наших глазах. Но сейчас разговор не о крахе украинской авантюры Штатов, который видит всякий, у кого не зашорены глаза.Речь об обрушении самой Америки.Где с разницей в 48 часов произошли две авиакатастрофы. В одной погибли несколько десятков человек, в их числе — наши соотечественники, знаменитые фигуристы, в другой — две мексиканки (женщина и ее маленькая дочь), возвращавшиеся на родину после лечения, и члены экипажа.По поводу авиакатастрофы во время набора высоты, как в Филадельфии, и смертельного инцидента при заходе на посадку, как Вашингтоне, заявления тех, кто может судить компетентно, в обоих случаях — сдержанные. Без детализации. "Точные причины установит расследование". Подобная лаконичность удивительно контрастирует с тональностью, если и когда в подобных драмах присутствовала Россия. Медийка мгновенно знала, кто виноват, каковы факторы, приведшие к авиакатастрофе. "Неразвитая авиационная отрасль, плохо подготовленные пилоты". Короче, русская хтонь. И общий сетевой мем: "В этой стране ничего не работает".А мы поставим вопрос иначе — что сегодня в США функционирует так, как должно?Авиационная отрасль? Так, корпорация Boeing только что объявила, что за год потеряла почти 12 миллиардов долларов. Ну и возможность даже президента обеспечить новым "эйр форс уан" в срок. Заказ был размещен семь лет назад — Трампом же. И неизвестно, получит ли он свой лайнер до истечения уже нынешнего мандата. Про отрывающиеся на высоте пяти километров двери аварийных люков боингов не знает только ленивый. Именно так и никак иначе в американском представлении и должно, видимо, работать авиастроение. Надежно и пунктуально.Нам ставили на вид, что "с началом СВО все айтишники и программисты уехали, никого не осталось, компьютерная отрасль и цифровая индустрия дышат на ладан". Это была одна из приоритетных тем информационной войны, ведущейся против нас. В которой США и вся их Кремниевая долина сочно опозорились на весь мир. При рутинном обновлении системы новая версия Windows умерла, не приходя в сознание, утащив за собой в практически тотальный многочасовой "блокаут" весь западный мир. В России никто и бровью не повел — собственное ПО функционировало идеально.Это примеры первого плана. Можно посмотреть и на то, что происходит на фоне. Американские школьники не умеют читать так, как того требует программа.В то время как наши дети, ровесники американских невежд, берут золотые медали на олимпиаде по математике в Британии. И да, эти явления — одного порядка. Не умея читать, невозможно научиться правильно считать и решать.Не умея читать, считать и решать, невозможно грамотно планировать реакцию экстренных служб на стихийные бедствия. В частности, на крупные возгорания. И не нужно, желая подсобить Америке, называть ежегодно горящие города со многими десятками тысяч населения "лесными пожарами". Нет, это пожары в городе/мегаполисе, которые Америка разучилась тушить. Потому что у тех, кто принимает решения, последние лет тридцать иной приоритет — обмануть Россию всеми возможными способами. Где уж там думать о предотвращении пожаров.Как развивать дальше собственную авиацию, если в голове мысль только о том, как бы нам нанести стратегическое поражение?И каким образом, отправляя киевским сотни миллиардов долларов, чтобы попытаться нас победить чужими жизнями и чужой кровью, получится найти деньги, чтобы научить своих же собственных детей грамоте?Авиакатастрофы, в которых гибнут люди, инциденты, когда у лайнеров в полете отлетают дверцы люков, "блокауты" сетевых сервисов, когда от Японии до Португалии даже бутерброд купить невозможно, событийно выстраиваются в картину полной потери чувства ответственности. Коллективного, индивидуального, любого. Элитами и обывателями. Сочетание невероятного легкомыслия (с которым они устраивают жизнь в своей стране) с исключительным упрямством (первым признаком тупости), чтобы уничтожить нас.Пока западные империалисты разрушали чужие страны и континенты, они не заметили, что их собственный дом, их персональный Сияющий Град на Холме начал сыпаться и вот-вот рухнет уже окончательно.

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