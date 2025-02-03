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ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 03.02.2025
ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия, противник потерял до 520 военнослужащих и пять боевых бронемашин, в том... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:27:00+03:00
2025-02-03T12:27:00+03:00
2025-02-03T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия, противник потерял до 520 военнослужащих и пять боевых бронемашин, в том числе бронетранспортер Viking шведского производства, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Лысовка, Котлино, Димитров, Успеновка, Ясеновое и Андреевка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Viking шведского производства, три автомобиля и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
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ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 520 боевиков и пять бронемашин в зоне действий "Центра"