https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1997020851.html

ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 03.02.2025

ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия, противник потерял до 520 военнослужащих и пять боевых бронемашин, в том... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:27:00+03:00

2025-02-03T12:27:00+03:00

2025-02-03T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия, противник потерял до 520 военнослужащих и пять боевых бронемашин, в том числе бронетранспортер Viking шведского производства, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Лысовка, Котлино, Димитров, Успеновка, Ясеновое и Андреевка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Viking шведского производства, три автомобиля и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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