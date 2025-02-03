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ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 03.02.2025
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12:27 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1997020851.html
ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 03.02.2025
ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия, противник потерял до 520 военнослужащих и пять боевых бронемашин, в том... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:27:00+03:00
2025-02-03T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия, противник потерял до 520 военнослужащих и пять боевых бронемашин, в том числе бронетранспортер Viking шведского производства, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Лысовка, Котлино, Димитров, Успеновка, Ясеновое и Андреевка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Viking шведского производства, три автомобиля и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 520 боевиков и пять бронемашин в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время спецоперации
Военнослужащий ВС РФ во время спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ во время спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия, противник потерял до 520 военнослужащих и пять боевых бронемашин, в том числе бронетранспортер Viking шведского производства, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Лысовка, Котлино, Димитров, Успеновка, Ясеновое и Андреевка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Viking шведского производства, три автомобиля и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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