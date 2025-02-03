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ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1997017930.html
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 03.02.2025
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:17:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменское, Орехово-Василевка, Предтечино, Часов Яр, Дачное и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля, уничтожены два склада боеприпасов.
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часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 220 боевиков и 2 склада боеприпасов в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа российских артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа российских артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа российских артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменское, Орехово-Василевка, Предтечино, Часов Яр, Дачное и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля, уничтожены два склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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