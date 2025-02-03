https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1997017930.html

ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 03.02.2025

ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:17:00+03:00

2025-02-03T12:17:00+03:00

2025-02-03T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменское, Орехово-Василевка, Предтечино, Часов Яр, Дачное и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля, уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф