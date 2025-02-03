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Пушилин рассказал о продвижении войск на Кураховском направлении - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1996990462.html
Пушилин рассказал о продвижении войск на Кураховском направлении
Пушилин рассказал о продвижении войск на Кураховском направлении - РИА Новости, 03.02.2025
Пушилин рассказал о продвижении войск на Кураховском направлении
Российские войска продолжают продвигаться на кураховском направлении, там основные бои проходят в районе населенного пункта Дачное, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:08:00+03:00
2025-02-03T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
горловка
денис пушилин
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские войска продолжают продвигаться на кураховском направлении, там основные бои проходят в районе населенного пункта Дачное, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Если мы берем Великую Новоселку, то наши подразделения продолжают двигаться дальше, вклиниваются в оборону противника, не дают им создать новые укрепления. Также это касается и кураховского направления, где основные бои сейчас сконцентрированы в районе населенного пункта Дачное", - сказал Пушилин. По его словам, идет планомерное выдавливание противника из окрестностей Красноармейска, где российские войска также врезаются в линию обороны противника. "Также в центре внимания у нас Дзержинск, потому что именно с этого направления обстреливается многострадальная Горловка. Бои основные развернулись в районе и по-прежнему остается горячей точкой шахта "Торецкая". Но тем не менее мы видим, что есть и освобожденный населенный пункт Крымское в окрестностях Дзержинска, в общем, подразделения точно не стоят на месте и делают все возможное, чтобы освободить населенный пункт и отодвинуть противника от Горловки", - отметил глава ДНР. По информации Пушилина, городские бои идут в Часовом Яре, где "противник цепляется, перекидывает дополнительные силы", но тем не менее метр за метром освобождается сам город, и есть определенного рода успехи в его окрестностях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250203/chasovyar-1981337707.html
донецкая народная республика
красноармейск
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донецкая народная республика, красноармейск, горловка, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Горловка, Денис Пушилин, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о продвижении войск на Кураховском направлении

Пушилин: в Часовом Яре идут городские бои, ВСУ перебрасывают дополнительные силы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские войска продолжают продвигаться на кураховском направлении, там основные бои проходят в районе населенного пункта Дачное, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Если мы берем Великую Новоселку, то наши подразделения продолжают двигаться дальше, вклиниваются в оборону противника, не дают им создать новые укрепления. Также это касается и кураховского направления, где основные бои сейчас сконцентрированы в районе населенного пункта Дачное", - сказал Пушилин.
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По его словам, идет планомерное выдавливание противника из окрестностей Красноармейска, где российские войска также врезаются в линию обороны противника.
"Также в центре внимания у нас Дзержинск, потому что именно с этого направления обстреливается многострадальная Горловка. Бои основные развернулись в районе и по-прежнему остается горячей точкой шахта "Торецкая". Но тем не менее мы видим, что есть и освобожденный населенный пункт Крымское в окрестностях Дзержинска, в общем, подразделения точно не стоят на месте и делают все возможное, чтобы освободить населенный пункт и отодвинуть противника от Горловки", - отметил глава ДНР.
По информации Пушилина, городские бои идут в Часовом Яре, где "противник цепляется, перекидывает дополнительные силы", но тем не менее метр за метром освобождается сам город, и есть определенного рода успехи в его окрестностях.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскГорловкаДенис ПушилинБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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