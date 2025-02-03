https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1996990462.html

Пушилин рассказал о продвижении войск на Кураховском направлении

Пушилин рассказал о продвижении войск на Кураховском направлении - РИА Новости, 03.02.2025

Пушилин рассказал о продвижении войск на Кураховском направлении

Российские войска продолжают продвигаться на кураховском направлении, там основные бои проходят в районе населенного пункта Дачное, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:08:00+03:00

2025-02-03T11:08:00+03:00

2025-02-03T11:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красноармейск

горловка

денис пушилин

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские войска продолжают продвигаться на кураховском направлении, там основные бои проходят в районе населенного пункта Дачное, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Если мы берем Великую Новоселку, то наши подразделения продолжают двигаться дальше, вклиниваются в оборону противника, не дают им создать новые укрепления. Также это касается и кураховского направления, где основные бои сейчас сконцентрированы в районе населенного пункта Дачное", - сказал Пушилин. По его словам, идет планомерное выдавливание противника из окрестностей Красноармейска, где российские войска также врезаются в линию обороны противника. "Также в центре внимания у нас Дзержинск, потому что именно с этого направления обстреливается многострадальная Горловка. Бои основные развернулись в районе и по-прежнему остается горячей точкой шахта "Торецкая". Но тем не менее мы видим, что есть и освобожденный населенный пункт Крымское в окрестностях Дзержинска, в общем, подразделения точно не стоят на месте и делают все возможное, чтобы освободить населенный пункт и отодвинуть противника от Горловки", - отметил глава ДНР. По информации Пушилина, городские бои идут в Часовом Яре, где "противник цепляется, перекидывает дополнительные силы", но тем не менее метр за метром освобождается сам город, и есть определенного рода успехи в его окрестностях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250203/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

красноармейск

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, красноармейск, горловка, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф