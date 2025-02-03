Пушилин рассказал о продвижении войск на Кураховском направлении
Пушилин: в Часовом Яре идут городские бои, ВСУ перебрасывают дополнительные силы
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские войска продолжают продвигаться на кураховском направлении, там основные бои проходят в районе населенного пункта Дачное, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Если мы берем Великую Новоселку, то наши подразделения продолжают двигаться дальше, вклиниваются в оборону противника, не дают им создать новые укрепления. Также это касается и кураховского направления, где основные бои сейчас сконцентрированы в районе населенного пункта Дачное", - сказал Пушилин.
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По его словам, идет планомерное выдавливание противника из окрестностей Красноармейска, где российские войска также врезаются в линию обороны противника.
"Также в центре внимания у нас Дзержинск, потому что именно с этого направления обстреливается многострадальная Горловка. Бои основные развернулись в районе и по-прежнему остается горячей точкой шахта "Торецкая". Но тем не менее мы видим, что есть и освобожденный населенный пункт Крымское в окрестностях Дзержинска, в общем, подразделения точно не стоят на месте и делают все возможное, чтобы освободить населенный пункт и отодвинуть противника от Горловки", - отметил глава ДНР.
По информации Пушилина, городские бои идут в Часовом Яре, где "противник цепляется, перекидывает дополнительные силы", но тем не менее метр за метром освобождается сам город, и есть определенного рода успехи в его окрестностях.