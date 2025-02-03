https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1996950743.html

Артиллеристы "Запада" уничтожили точку взлета "Бабы-Яги" и технику ВСУ

Артиллеристы "Запада" уничтожили точку взлета "Бабы-Яги" и технику ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025

Артиллеристы "Запада" уничтожили точку взлета "Бабы-Яги" и технику ВСУ

Расчет РСЗО "Град" 25-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил скопление пехоты ВСУ в районе точки взлета украинского тяжелого квадрокоптера... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T07:32:00+03:00

2025-02-03T07:32:00+03:00

2025-02-03T07:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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КРЕМЕННАЯ, 3 фев - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" 25-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил скопление пехоты ВСУ в районе точки взлета украинского тяжелого квадрокоптера "Баба-Яга", автомобильную и бронированную технику ВСУ, находившуюся в Серебрянском лесничестве, сообщил РИА Новости старший наводчик, командир боевой машины с позывным "Соболь". "Сегодня мы работали по скоплению живой силы противника, также работали по взлету БПЛА "Баба-Яга", месту базирования и технике. Цели поражены", - подытожил результаты работы командир. Место взлета дрона противника было выявлено расчетами БПЛА разведчиков группировки войск "Запад", после чего было выявлено и скопление техники и пехоты противника.

https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996950091.html

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вооруженные силы украины