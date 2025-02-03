https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1996943921.html
ВСУ боятся сдать Волчанск из-за репутационных потерь, заявил Ганчев
ВСУ боятся сдать Волчанск из-за репутационных потерь, заявил Ганчев - РИА Новости, 03.02.2025
ВСУ боятся сдать Волчанск из-за репутационных потерь, заявил Ганчев
Харьковский Волчанск для ВСУ не имеет большого стратегического значения, украинская сторона боится понести репутационные потери, поэтому киевский режим поставил РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T04:18:00+03:00
2025-02-03T04:18:00+03:00
2025-02-03T04:18:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Харьковский Волчанск для ВСУ не имеет большого стратегического значения, украинская сторона боится понести репутационные потери, поэтому киевский режим поставил задачу не дать сдвинуть линию фронта любой ценой, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Я не могу сказать, что Волчанск для них имеет очень серьезное военное стратегическое значение. Скорее, действительно, репутационные потери", - сказал Ганчев. По его словам, линия соприкосновения в Волчанске на сегодняшний день остается прежней. "Я думаю, просто у киевского режима есть конкретная задача: не дать сдвигать линию фронта ценой любых потерь, не важно человеческих ли, но удерживать эти позиции", - добавил собеседник агентства. Ранее Ганчев сообщал РИА Новости, что освобождение Двуречной даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.
https://ria.ru/20250202/vsu-1996893286.html
https://ria.ru/20250203/ganchev-1996942820.html
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виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев
ВСУ боятся сдать Волчанск из-за репутационных потерь, заявил Ганчев
Ганчев: ВСУ боятся сдать Волчанск из-за репутационных потерь