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ВСУ боятся сдать Волчанск из-за репутационных потерь, заявил Ганчев - РИА Новости, 03.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1996943921.html
ВСУ боятся сдать Волчанск из-за репутационных потерь, заявил Ганчев
ВСУ боятся сдать Волчанск из-за репутационных потерь, заявил Ганчев - РИА Новости, 03.02.2025
ВСУ боятся сдать Волчанск из-за репутационных потерь, заявил Ганчев
Харьковский Волчанск для ВСУ не имеет большого стратегического значения, украинская сторона боится понести репутационные потери, поэтому киевский режим поставил РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T04:18:00+03:00
2025-02-03T04:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
виталий ганчев
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Харьковский Волчанск для ВСУ не имеет большого стратегического значения, украинская сторона боится понести репутационные потери, поэтому киевский режим поставил задачу не дать сдвинуть линию фронта любой ценой, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Я не могу сказать, что Волчанск для них имеет очень серьезное военное стратегическое значение. Скорее, действительно, репутационные потери", - сказал Ганчев. По его словам, линия соприкосновения в Волчанске на сегодняшний день остается прежней. "Я думаю, просто у киевского режима есть конкретная задача: не дать сдвигать линию фронта ценой любых потерь, не важно человеческих ли, но удерживать эти позиции", - добавил собеседник агентства. Ранее Ганчев сообщал РИА Новости, что освобождение Двуречной даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.
https://ria.ru/20250202/vsu-1996893286.html
https://ria.ru/20250203/ganchev-1996942820.html
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виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев
ВСУ боятся сдать Волчанск из-за репутационных потерь, заявил Ганчев

Ганчев: ВСУ боятся сдать Волчанск из-за репутационных потерь

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Харьковский Волчанск для ВСУ не имеет большого стратегического значения, украинская сторона боится понести репутационные потери, поэтому киевский режим поставил задачу не дать сдвинуть линию фронта любой ценой, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Я не могу сказать, что Волчанск для них имеет очень серьезное военное стратегическое значение. Скорее, действительно, репутационные потери", - сказал Ганчев.
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Командование ВСУ бросает своих солдат в окопах, заявил Ганчев
Вчера, 14:45
По его словам, линия соприкосновения в Волчанске на сегодняшний день остается прежней.
"Я думаю, просто у киевского режима есть конкретная задача: не дать сдвигать линию фронта ценой любых потерь, не важно человеческих ли, но удерживать эти позиции", - добавил собеседник агентства.
Ранее Ганчев сообщал РИА Новости, что освобождение Двуречной даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.
Волчанск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ на волчанском направлении
03:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВиталий Ганчев
 
 
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