https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1996943921.html

ВСУ боятся сдать Волчанск из-за репутационных потерь, заявил Ганчев

ВСУ боятся сдать Волчанск из-за репутационных потерь, заявил Ганчев - РИА Новости, 03.02.2025

ВСУ боятся сдать Волчанск из-за репутационных потерь, заявил Ганчев

Харьковский Волчанск для ВСУ не имеет большого стратегического значения, украинская сторона боится понести репутационные потери, поэтому киевский режим поставил РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T04:18:00+03:00

2025-02-03T04:18:00+03:00

2025-02-03T04:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

виталий ганчев

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Харьковский Волчанск для ВСУ не имеет большого стратегического значения, украинская сторона боится понести репутационные потери, поэтому киевский режим поставил задачу не дать сдвинуть линию фронта любой ценой, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Я не могу сказать, что Волчанск для них имеет очень серьезное военное стратегическое значение. Скорее, действительно, репутационные потери", - сказал Ганчев. По его словам, линия соприкосновения в Волчанске на сегодняшний день остается прежней. "Я думаю, просто у киевского режима есть конкретная задача: не дать сдвигать линию фронта ценой любых потерь, не важно человеческих ли, но удерживать эти позиции", - добавил собеседник агентства. Ранее Ганчев сообщал РИА Новости, что освобождение Двуречной даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.

https://ria.ru/20250202/vsu-1996893286.html

https://ria.ru/20250203/ganchev-1996942820.html

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виталий ганчев