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Жителя Хабаровского края будут судить за жестокое обращение с собакой

Жителя Хабаровского края будут судить за жестокое обращение с собакой - РИА Новости, 03.02.2025

Жителя Хабаровского края будут судить за жестокое обращение с собакой

Жителю Хабаровского края грозит пять лет лишения свободы за жестокое обращение с собакой, дело передано в суд, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:51:00+03:00

2025-02-03T11:51:00+03:00

2025-02-03T11:51:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Жителю Хабаровского края грозит пять лет лишения свободы за жестокое обращение с собакой, дело передано в суд, сообщает прокуратура региона. По данным следствия, инцидент случился в октябре 2024 года. Обвиняемый был в гостях в селе Казакевичево Хабаровского района. После распития спиртных напитков решил убить собаку хозяев дома. Он вышел во двор, нашел металлический молоток и нанес им не менее трех ударов по голове животного. Затем вырыл яму, в которую положил собаку, нанес ей еще несколько ударов, после чего закопал. Собака выжила и самостоятельно выбралась из ямы. Ей была оказана ветеринарная помощь, но в результате животное частично потеряло зрение. "Прокуратура Хабаровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Хабаровска. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)... Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд.

https://ria.ru/20241101/koshka-1981349370.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровский район, россия, хабаровский край