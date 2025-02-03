Жителя Хабаровского края будут судить за жестокое обращение с собакой
Жителю хабаровского села грозит до 5 лет тюрьмы за жестокое обращение с собакой
Машина прокуратуры. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Жителю Хабаровского края грозит пять лет лишения свободы за жестокое обращение с собакой, дело передано в суд, сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, инцидент случился в октябре 2024 года. Обвиняемый был в гостях в селе Казакевичево Хабаровского района. После распития спиртных напитков решил убить собаку хозяев дома. Он вышел во двор, нашел металлический молоток и нанес им не менее трех ударов по голове животного. Затем вырыл яму, в которую положил собаку, нанес ей еще несколько ударов, после чего закопал. Собака выжила и самостоятельно выбралась из ямы. Ей была оказана ветеринарная помощь, но в результате животное частично потеряло зрение.
"Прокуратура Хабаровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Хабаровска. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)... Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд.
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