Рейтинг@Mail.ru
Жителя Хабаровского края будут судить за жестокое обращение с собакой - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/sobaka-1997006677.html
Жителя Хабаровского края будут судить за жестокое обращение с собакой
Жителя Хабаровского края будут судить за жестокое обращение с собакой - РИА Новости, 03.02.2025
Жителя Хабаровского края будут судить за жестокое обращение с собакой
Жителю Хабаровского края грозит пять лет лишения свободы за жестокое обращение с собакой, дело передано в суд, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:51:00+03:00
2025-02-03T11:51:00+03:00
происшествия
хабаровский район
россия
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Жителю Хабаровского края грозит пять лет лишения свободы за жестокое обращение с собакой, дело передано в суд, сообщает прокуратура региона. По данным следствия, инцидент случился в октябре 2024 года. Обвиняемый был в гостях в селе Казакевичево Хабаровского района. После распития спиртных напитков решил убить собаку хозяев дома. Он вышел во двор, нашел металлический молоток и нанес им не менее трех ударов по голове животного. Затем вырыл яму, в которую положил собаку, нанес ей еще несколько ударов, после чего закопал. Собака выжила и самостоятельно выбралась из ямы. Ей была оказана ветеринарная помощь, но в результате животное частично потеряло зрение. "Прокуратура Хабаровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Хабаровска. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)... Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд.
https://ria.ru/20241101/koshka-1981349370.html
хабаровский район
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский район, россия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровский район, Россия, Хабаровский край
Жителя Хабаровского края будут судить за жестокое обращение с собакой

Жителю хабаровского села грозит до 5 лет тюрьмы за жестокое обращение с собакой

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Жителю Хабаровского края грозит пять лет лишения свободы за жестокое обращение с собакой, дело передано в суд, сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, инцидент случился в октябре 2024 года. Обвиняемый был в гостях в селе Казакевичево Хабаровского района. После распития спиртных напитков решил убить собаку хозяев дома. Он вышел во двор, нашел металлический молоток и нанес им не менее трех ударов по голове животного. Затем вырыл яму, в которую положил собаку, нанес ей еще несколько ударов, после чего закопал. Собака выжила и самостоятельно выбралась из ямы. Ей была оказана ветеринарная помощь, но в результате животное частично потеряло зрение.
"Прокуратура Хабаровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Хабаровска. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)... Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Жителю Омской области вынесли приговор за жестокое убийство кошки
1 ноября 2024, 14:21
 
ПроисшествияХабаровский районРоссияХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала