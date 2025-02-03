https://ria.ru/20250203/smi-1997118443.html

В США раскрыли итоги военных поставок Украине

В США раскрыли итоги военных поставок Украине - РИА Новости, 03.02.2025

В США раскрыли итоги военных поставок Украине

США к ноябрю 2024 года поставили Украине военною помощь лишь на половину суммы, обещанной Киеву в апреле, при этом вовремя прибыли лишь средства для... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:47:00+03:00

2025-02-03T15:47:00+03:00

2025-02-03T15:47:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

кит келлог

джо байден

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751252519_0:267:3165:2047_1920x0_80_0_0_db964fba4b00a5522b7e8afa22186545.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США к ноябрю 2024 года поставили Украине военною помощь лишь на половину суммы, обещанной Киеву в апреле, при этом вовремя прибыли лишь средства для ограниченного ведения боя, а более серьезное вооружение было задержано, передает агентство Рейтер со ссылкой на проведенный анализ и источники. "К ноябрю было поставлено (военной помощи - ред.) всего на около половины общей суммы, обещанной США в 2024 году из американских запасов, и только около 30% обещанных бронемашин прибыли к началу декабря, по словам двух помощников конгресса, чиновника США и законодателя, ознакомленных с данными", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что большинство поставок лета 2024 года были ограниченными: они включали системы ПВО малой дальности, транспорт и артиллерию, но в тех количествах чтобы Украина "могла проводить оборонительные мероприятия, но не существенные наступления". При этом более серьезное вооружение, такое как ракеты класса "воздух - земля" для истребителей F-16, было задержано. Рейтер отмечает, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог раскритиковал подобный подход прошлой администрации, заявив, что, несмотря на множество разговоров о поставках вооружения, оно прибывало "не в то время и не в том количестве", поскольку администрация экс-президента Джо Байдена "боялась эскалации". Анонимный представитель Пентагона при этом заявил агентству, что по состоянию на 10 января США поставили 89% критически важных боеприпасов и 94% противотанковых систем от заявленного в апреле. Один из источников уточнил, что, согласно плану поставок вооружения, действительному на момент вступления в должность президента США Дональда Трампа, ожидается передача Киеву большего количества бронетехники "следующим летом". В апреле 2024 года конгресс утвердил дополнительное финансирование на сумму 60 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предполагающей закупку нового вооружения у оборонных подрядчиков. Итоговая структура помощи от США в 2024 году выглядит следующим образом: Украина получила 18 пакетов через механизм Presidential Drawdown Authority (PDA) на сумму 6,4 миллиарда долларов и пять пакетов через USAI на 13,088 миллиарда долларов. Однако в 2023 году объем помощи составил 24,7 миллиарда долларов, а в 2022 году - 19,875 миллиарда долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996500477.html

https://ria.ru/20250109/pentagon-1992996640.html

https://ria.ru/20250203/ukraina-1997007315.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, кит келлог, джо байден, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, f-16