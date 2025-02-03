https://ria.ru/20250203/smi-1997063632.html

СМИ: со здания штаб-квартиры USAID в Вашингтоне сняли вывески

СМИ: со здания штаб-квартиры USAID в Вашингтоне сняли вывески - РИА Новости, 03.02.2025

СМИ: со здания штаб-квартиры USAID в Вашингтоне сняли вывески

Здание штаб-квартиры агентства США по международному развитию USAID в Вашингтоне лишилась вывесок на фоне обещания американского предпринимателя Илона Маска... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:13:00+03:00

2025-02-03T14:13:00+03:00

2025-02-03T14:13:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Здание штаб-квартиры агентства США по международному развитию USAID в Вашингтоне лишилась вывесок на фоне обещания американского предпринимателя Илона Маска закрыть ведомство, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в конгрессе США. "Вывески были сняты со штаб-квартиры USAID в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия", - говорится в материале. По данным источников, сотрудники департамента эффективности государственного управления США (DOGE), который возглавляет Маск, уже получили доступ к компьютерным системам ведомства. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.

https://ria.ru/20250203/pushkov-1996946529.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), илон маск, рональд рейган, агентство по международному развитию сша