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В Москве завершились следственные действия по делу замгубернатора Вахрина

В Москве завершились следственные действия по делу замгубернатора Вахрина - РИА Новости, 03.02.2025

В Москве завершились следственные действия по делу замгубернатора Вахрина

Следственные действия по делу замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, которому вменяют получение взятки, завершены, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:03:00+03:00

2025-02-03T16:03:00+03:00

2025-02-03T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Следственные действия по делу замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, которому вменяют получение взятки, завершены, сообщил РИА Новости адвокат Александр Чернов. "Следственные действия окончены", - сказал он. В настоящее время адвокат и его подзащитный знакомятся с материалами дела. Ранее Басманный суд Москвы продлил Вахрину, который обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), срок содержания под стражей до мая. По делу также проходит директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык. Ему инкриминируют дачу взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Свою вину Вахрин и Гоцык не признают. Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году.

https://ria.ru/20240814/tyumen-1966116609.html

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происшествия, жилье, тюменская область, россия, москва, александр чернов