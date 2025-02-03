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В Москве завершились следственные действия по делу замгубернатора Вахрина - РИА Новости, 03.02.2025
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16:03 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/sledstvie-1997122698.html
В Москве завершились следственные действия по делу замгубернатора Вахрина
В Москве завершились следственные действия по делу замгубернатора Вахрина - РИА Новости, 03.02.2025
В Москве завершились следственные действия по делу замгубернатора Вахрина
Следственные действия по делу замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, которому вменяют получение взятки, завершены, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:03:00+03:00
2025-02-03T16:03:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Следственные действия по делу замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, которому вменяют получение взятки, завершены, сообщил РИА Новости адвокат Александр Чернов. "Следственные действия окончены", - сказал он. В настоящее время адвокат и его подзащитный знакомятся с материалами дела. Ранее Басманный суд Москвы продлил Вахрину, который обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), срок содержания под стражей до мая. По делу также проходит директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык. Ему инкриминируют дачу взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Свою вину Вахрин и Гоцык не признают. Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году.
https://ria.ru/20240814/tyumen-1966116609.html
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происшествия, жилье, тюменская область, россия, москва, александр чернов
Происшествия, Жилье, Тюменская область, Россия, Москва, Александр Чернов
В Москве завершились следственные действия по делу замгубернатора Вахрина

Следственные действия по делу замгубернатора Тюмени Вахрина завершились в Москве

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЗаместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки
Заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Следственные действия по делу замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, которому вменяют получение взятки, завершены, сообщил РИА Новости адвокат Александр Чернов.
"Следственные действия окончены", - сказал он.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Тюменский губернатор объяснил, почему не уволил арестованного зама
14 августа 2024, 11:42
В настоящее время адвокат и его подзащитный знакомятся с материалами дела.
Ранее Басманный суд Москвы продлил Вахрину, который обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), срок содержания под стражей до мая.
По делу также проходит директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык. Ему инкриминируют дачу взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).
Свою вину Вахрин и Гоцык не признают.
Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году.
Вячеслав Вахрин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Названа стоимость арестованного имущества замглавы Тюменской области
9 декабря 2024, 09:27
 
ПроисшествияЖильеТюменская областьРоссияМоскваАлександр Чернов
 
 
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