https://ria.ru/20250203/sinelnik-1997066684.html

Суд отметил опасность для общества участника банды амазонок Синельника

Суд отметил опасность для общества участника банды амазонок Синельника - РИА Новости, 03.02.2025

Суд отметил опасность для общества участника банды амазонок Синельника

Фигурант так называемой "банды амазонок" Сергей Синельник, осужденный пожизненно за убийства и разбои на юге России, представляет исключительную опасность для... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:16:00+03:00

2025-02-03T08:16:00+03:00

2025-02-03T14:16:00+03:00

происшествия

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ростовский областной суд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев – РИА Новости. Фигурант так называемой "банды амазонок" Сергей Синельник, осужденный пожизненно за убийства и разбои на юге России, представляет исключительную опасность для общества, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее Ростовский областной суд назначил Инессе и Виктории Тарвердиевым по 25 лет, Анастасии Синельник - 24 года колонии общего режима, Сергею Синельнику - 25 лет колонии строгого режима. Позже апелляционный суд изменил приговор, ужесточив наказание Синельнику до пожизненного лишения свободы и смягчив Инессе Тарвердиевой до 24 лет 6 месяцев, Виктории Тарвердиевой - до 24 лет, Анастасии Синельник - 23 лет колонии. Согласно апелляционному решению суда, суд первой инстанции не оценил в достаточной степени роль Синельника при назначении наказания за покушение на сотрудников полиции. Из обстоятельств дела следует, что Синельник, являясь полицейским, в том числе, сообщил другим участникам банды сведения о вооруженности наряда вневедомственной охраны и предоставил гранату для нападения. "Его активная роль в данном преступлении..., данные о том, что Синельник С.А., как сотрудник полиции, располагал в силу профессиональной деятельности знаниями об особенностях организации несения сотрудниками полиции службы, тактике проведения розыскных мероприятий, воспользовался ими в противоправных целях, что в значительной степени облегчило совершение посягательства на сотрудников полиции - свидетельствуют о том, что он представляет исключительную опасность для общества", - сказано в материалах. Областной суд дважды рассматривал уголовные дела по разным эпизодам в отношении банды, которая орудовала на юге России в 2007-2013 годах. Как сообщало следствие, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники: сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей. Члены банды грабили людей в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии. С 2007 года в Ростовской области, группа, прозванная в СМИ "бандой амазонок", убила 10 человек, в том числе начальника отделения милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей. В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, завязалась перестрелка, в которой погиб Подкопаев и один полицейский. Позже вскрылись новые эпизоды преступлений. Инессе Тарвердиевой среди прочего вменялись убийства вместе с сожителем пятерых человек, в том числе двух девочек, на территории Ставропольского края и Калмыкии. Потерпевшими по делу были признаны 98 человек.

https://ria.ru/20250201/sud-1996756084.html

https://ria.ru/20171206/1510276387.html

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россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, россия, нижегородская область, ростовский областной суд