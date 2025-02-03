Суд отметил опасность для общества участника банды амазонок Синельника
Суд: участник банды амазонок Синельник представляет исключительную опасность
Сергей Синельник в Ростовском областном суде. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев – РИА Новости. Фигурант так называемой "банды амазонок" Сергей Синельник, осужденный пожизненно за убийства и разбои на юге России, представляет исключительную опасность для общества, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Ростовский областной суд назначил Инессе и Виктории Тарвердиевым по 25 лет, Анастасии Синельник - 24 года колонии общего режима, Сергею Синельнику - 25 лет колонии строгого режима. Позже апелляционный суд изменил приговор, ужесточив наказание Синельнику до пожизненного лишения свободы и смягчив Инессе Тарвердиевой до 24 лет 6 месяцев, Виктории Тарвердиевой - до 24 лет, Анастасии Синельник - 23 лет колонии.
Согласно апелляционному решению суда, суд первой инстанции не оценил в достаточной степени роль Синельника при назначении наказания за покушение на сотрудников полиции. Из обстоятельств дела следует, что Синельник, являясь полицейским, в том числе, сообщил другим участникам банды сведения о вооруженности наряда вневедомственной охраны и предоставил гранату для нападения.
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"Его активная роль в данном преступлении..., данные о том, что Синельник С.А., как сотрудник полиции, располагал в силу профессиональной деятельности знаниями об особенностях организации несения сотрудниками полиции службы, тактике проведения розыскных мероприятий, воспользовался ими в противоправных целях, что в значительной степени облегчило совершение посягательства на сотрудников полиции - свидетельствуют о том, что он представляет исключительную опасность для общества", - сказано в материалах.
Областной суд дважды рассматривал уголовные дела по разным эпизодам в отношении банды, которая орудовала на юге России в 2007-2013 годах.
Как сообщало следствие, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники: сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей. Члены банды грабили людей в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии.
С 2007 года в Ростовской области, группа, прозванная в СМИ "бандой амазонок", убила 10 человек, в том числе начальника отделения милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей. В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, завязалась перестрелка, в которой погиб Подкопаев и один полицейский.
Позже вскрылись новые эпизоды преступлений. Инессе Тарвердиевой среди прочего вменялись убийства вместе с сожителем пятерых человек, в том числе двух девочек, на территории Ставропольского края и Калмыкии. Потерпевшими по делу были признаны 98 человек.
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