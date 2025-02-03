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Суд отметил опасность для общества участника банды амазонок Синельника - РИА Новости, 03.02.2025
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08:16 03.02.2025 (обновлено: 14:16 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/sinelnik-1997066684.html
Суд отметил опасность для общества участника банды амазонок Синельника
Суд отметил опасность для общества участника банды амазонок Синельника - РИА Новости, 03.02.2025
Суд отметил опасность для общества участника банды амазонок Синельника
Фигурант так называемой "банды амазонок" Сергей Синельник, осужденный пожизненно за убийства и разбои на юге России, представляет исключительную опасность для... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T08:16:00+03:00
2025-02-03T14:16:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
нижегородская область
ростовский областной суд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев – РИА Новости. Фигурант так называемой "банды амазонок" Сергей Синельник, осужденный пожизненно за убийства и разбои на юге России, представляет исключительную опасность для общества, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее Ростовский областной суд назначил Инессе и Виктории Тарвердиевым по 25 лет, Анастасии Синельник - 24 года колонии общего режима, Сергею Синельнику - 25 лет колонии строгого режима. Позже апелляционный суд изменил приговор, ужесточив наказание Синельнику до пожизненного лишения свободы и смягчив Инессе Тарвердиевой до 24 лет 6 месяцев, Виктории Тарвердиевой - до 24 лет, Анастасии Синельник - 23 лет колонии. Согласно апелляционному решению суда, суд первой инстанции не оценил в достаточной степени роль Синельника при назначении наказания за покушение на сотрудников полиции. Из обстоятельств дела следует, что Синельник, являясь полицейским, в том числе, сообщил другим участникам банды сведения о вооруженности наряда вневедомственной охраны и предоставил гранату для нападения. "Его активная роль в данном преступлении..., данные о том, что Синельник С.А., как сотрудник полиции, располагал в силу профессиональной деятельности знаниями об особенностях организации несения сотрудниками полиции службы, тактике проведения розыскных мероприятий, воспользовался ими в противоправных целях, что в значительной степени облегчило совершение посягательства на сотрудников полиции - свидетельствуют о том, что он представляет исключительную опасность для общества", - сказано в материалах. Областной суд дважды рассматривал уголовные дела по разным эпизодам в отношении банды, которая орудовала на юге России в 2007-2013 годах. Как сообщало следствие, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники: сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей. Члены банды грабили людей в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии. С 2007 года в Ростовской области, группа, прозванная в СМИ "бандой амазонок", убила 10 человек, в том числе начальника отделения милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей. В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, завязалась перестрелка, в которой погиб Подкопаев и один полицейский. Позже вскрылись новые эпизоды преступлений. Инессе Тарвердиевой среди прочего вменялись убийства вместе с сожителем пятерых человек, в том числе двух девочек, на территории Ставропольского края и Калмыкии. Потерпевшими по делу были признаны 98 человек.
https://ria.ru/20250201/sud-1996756084.html
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происшествия, ростовская область, россия, нижегородская область, ростовский областной суд
Происшествия, Ростовская область, Россия, Нижегородская область, Ростовский областной суд
Суд отметил опасность для общества участника банды амазонок Синельника

Суд: участник банды амазонок Синельник представляет исключительную опасность

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкСергей Синельник в Ростовском областном суде
Сергей Синельник в Ростовском областном суде - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Федор Ларин
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Сергей Синельник в Ростовском областном суде. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев – РИА Новости. Фигурант так называемой "банды амазонок" Сергей Синельник, осужденный пожизненно за убийства и разбои на юге России, представляет исключительную опасность для общества, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Ростовский областной суд назначил Инессе и Виктории Тарвердиевым по 25 лет, Анастасии Синельник - 24 года колонии общего режима, Сергею Синельнику - 25 лет колонии строгого режима. Позже апелляционный суд изменил приговор, ужесточив наказание Синельнику до пожизненного лишения свободы и смягчив Инессе Тарвердиевой до 24 лет 6 месяцев, Виктории Тарвердиевой - до 24 лет, Анастасии Синельник - 23 лет колонии.
Инесса Тарвердиева и Анастасия Синельник, обвиняемые в бандитизме и убийствах, во время судебного заседания в суде - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Члены банды амазонок действовали осознанно и согласованно, заявили в суде
1 февраля, 08:55
Согласно апелляционному решению суда, суд первой инстанции не оценил в достаточной степени роль Синельника при назначении наказания за покушение на сотрудников полиции. Из обстоятельств дела следует, что Синельник, являясь полицейским, в том числе, сообщил другим участникам банды сведения о вооруженности наряда вневедомственной охраны и предоставил гранату для нападения.
«
"Его активная роль в данном преступлении..., данные о том, что Синельник С.А., как сотрудник полиции, располагал в силу профессиональной деятельности знаниями об особенностях организации несения сотрудниками полиции службы, тактике проведения розыскных мероприятий, воспользовался ими в противоправных целях, что в значительной степени облегчило совершение посягательства на сотрудников полиции - свидетельствуют о том, что он представляет исключительную опасность для общества", - сказано в материалах.
Областной суд дважды рассматривал уголовные дела по разным эпизодам в отношении банды, которая орудовала на юге России в 2007-2013 годах.
Как сообщало следствие, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную вооруженную группу, в которую также вошли ее дочь Виктория и супруги Синельники: сестра Подкопаева Анастасия и сотрудник ДПС Сергей. Члены банды грабили людей в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии.
С 2007 года в Ростовской области, группа, прозванная в СМИ "бандой амазонок", убила 10 человек, в том числе начальника отделения милиции особого назначения ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей. В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, завязалась перестрелка, в которой погиб Подкопаев и один полицейский.
Позже вскрылись новые эпизоды преступлений. Инессе Тарвердиевой среди прочего вменялись убийства вместе с сожителем пятерых человек, в том числе двух девочек, на территории Ставропольского края и Калмыкии. Потерпевшими по делу были признаны 98 человек.
Инесса Тарвердиева - РИА Новости, 1920, 06.12.2017
"Банда амазонок": история самой кровавой женской группировки в России
6 декабря 2017, 08:00
 
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