Шольц выразил солидарность с протестующими против сотрудничества с АдГ
Шольц исключил сотрудничество с "крайне правыми"
© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил солидарность с демонстрантами, вышедшими на протесты по всей Германии против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), добавив, что исключает сотрудничество с "крайне правыми".
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"Никогда (не будем сотрудничать - ред.) с крайне правыми. Мы против этого. Я полностью согласен с этим посланием сотен тысяч граждан по всей стране", - написал Шольц в своем аккаунте в соцсети Х.
В воскресенье немецкая газета Welt сообщила, что около 160 тысяч человек вышли на протесты в Берлине, выступая против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), призывая продолжить так называемую политику "брандмауэра" в отношении АдГ.
Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения мигранта в Ашаффенбурге, в ходе которого погиб ребенок и взрослый мужчина.
В конце января парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представители фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике.
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