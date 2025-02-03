https://ria.ru/20250203/sholts-1996939340.html

Шольц выразил солидарность с протестующими против сотрудничества с АдГ

Шольц выразил солидарность с протестующими против сотрудничества с АдГ - РИА Новости, 03.02.2025

Шольц выразил солидарность с протестующими против сотрудничества с АдГ

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил солидарность с демонстрантами, вышедшими на протесты по всей Германии против якобы возможного сотрудничества... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T01:37:00+03:00

2025-02-03T01:37:00+03:00

2025-02-03T01:40:00+03:00

в мире

германия

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олаф шольц

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил солидарность с демонстрантами, вышедшими на протесты по всей Германии против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), добавив, что исключает сотрудничество с "крайне правыми". В течение нескольких дней по всей Германии проходят демонстрации у штаб-квартир ХДС и против предвыборных мероприятий АдГ после того, как 29 января парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. "Никогда (не будем сотрудничать - ред.) с крайне правыми. Мы против этого. Я полностью согласен с этим посланием сотен тысяч граждан по всей стране", - написал Шольц в своем аккаунте в соцсети Х. В воскресенье немецкая газета Welt сообщила, что около 160 тысяч человек вышли на протесты в Берлине, выступая против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), призывая продолжить так называемую политику "брандмауэра" в отношении АдГ. Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения мигранта в Ашаффенбурге, в ходе которого погиб ребенок и взрослый мужчина. В конце января парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представители фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике.

https://ria.ru/20250130/sholts-1996331426.html

https://ria.ru/20250129/sholts-1996032340.html

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в мире, германия, берлин (город), олаф шольц, алиса вайдель, хдс/хсс, welt