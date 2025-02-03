https://ria.ru/20250203/shankhay-1997002470.html

Продукция 270 компаний РФ представлена китайским покупателям в Шанхае

Продукция 270 компаний РФ представлена китайским покупателям в Шанхае - РИА Новости, 03.02.2025

Продукция 270 компаний РФ представлена китайским покупателям в Шанхае

Более 270 российских компаний представляют свою продукцию в первом шоу-руме в Китае в городе Шанхай, рассказал на стратегической сессии "Экспорт в Китае: новые... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:38:00+03:00

2025-02-03T11:38:00+03:00

2025-02-03T11:38:00+03:00

экономика

россия

китай

шанхай

синергия

экспорт

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 270 российских компаний представляют свою продукцию в первом шоу-руме в Китае в городе Шанхай, рассказал на стратегической сессии "Экспорт в Китае: новые возможности для увеличения продаж и выхода на рынок" вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов. Мероприятие состоялось 30 января в университете "Синергия"."На приоритетных зарубежных рынках более 140 компаний отечественного агропрома представляют сейчас свою продукцию потенциальным покупателям в российских национальных демонстрационно-дегустационных павильонах Российского экспортного центра. Эти компании экспонируют свыше 2,7 тысячи уникальных товарных позиций", - сказал Солодов.Он добавил, что "первый шоу-рум был открыт в Шанхае (Китай) в 2017 году". "С тех пор более 270 компаний представили свои товары. Особенно большую популярность среди местных покупателей завоевали кондитерские изделия: наибольшая представленность в этой категории у экспортеров из Москвы и Московской области", - добавил вице-президент РЭЦ.Солодов напомнил, что российские национальные павильоны созданы в рамках совместной программы РЭЦ и Министерства сельского хозяйства России, предоставляя экспортерам агропромышленного комплекса возможность бесплатно размещать свои товары. Основная цель этих национальных павильонов - помочь российским экспортерам продвигать и экспортировать свою продукцию на внешних рынках под брендами Good Food Russia и Made in Russia. На данный момент павильоны, помимо Китая, работают в ОАЭ (Дубай), Вьетнаме (Ханой), Египте (Каир), Турции (Стамбул) и Саудовской Аравии (Эр-Рияд)."Эти павильоны продолжают активно продвигать российскую продукцию на местных рынках, и ассортимент товаров, представленных в торговых сетях и онлайн-магазинах, будет постоянно расширяться. При размещении продукции в павильонах российские компании получают доступ к бесплатной инфраструктуре, включая выставочные площади, оборудование и содержание павильонов. Также предусмотрено продвижение продукции и реклама на международных площадках, что значительно увеличивает шансы на успех. Экспортеры получают активное содействие со стороны РЭЦ в привлечении потенциальных покупателей", - уточнил вице-президент РЭЦ.Российские национальные павильоны РЭЦ и Минсельхоза России за рубежом являются единственными официально действующими государственными площадками для продвижения отечественной продукции агропромышленного комплекса. Более подробную информацию о программе можно найти на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250110/tovary-1993107645.html

https://ria.ru/20250110/finansirovanie-1993096760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, шанхай, синергия, экспорт