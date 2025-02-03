https://ria.ru/20250203/sever-1997013580.html

Группировка "Север" поразила две бригады теробороны ВСУ

Группировка "Север" поразила две бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025

Группировка "Север" поразила две бригады теробороны ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:09:00+03:00

2025-02-03T12:09:00+03:00

2025-02-03T12:11:00+03:00

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вооруженные силы украины

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уды и Охримовка Харьковской области. Противник потерял до 35 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1996950743.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)