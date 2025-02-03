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Группировка "Север" поразила две бригады теробороны ВСУ
Группировка "Север" поразила две бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025
Группировка "Север" поразила две бригады теробороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:09:00+03:00
2025-02-03T12:09:00+03:00
2025-02-03T12:11:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уды и Охримовка Харьковской области. Противник потерял до 35 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" поразила две бригады теробороны ВСУ
ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий группировки "Север"