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В Севастополе ввели дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы
В Севастополе ввели дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 03.02.2025
В Севастополе ввели дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы
Дополнительные единовременные региональные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ввели в Севастополе, сообщает губернатор города Михаил... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:19:00+03:00
2025-02-03T14:19:00+03:00
2025-02-03T14:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
севастополь
ленинград
сталинград
михаил развожаев
80-летие победы в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Дополнительные единовременные региональные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ввели в Севастополе, сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Принял решение о дополнительных единовременных региональных выплатах в Севастополе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - написал Развожаев. Выплата введена в дополнение к федеральной. В частности, по словам губернатора, инвалиды и участники Великой Отечественной дополнительно к 80 тысячам получат 200 тысяч рублей, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Севастополя и Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники (в том числе, признанные инвалидами) - 50 тысяч рублей. "Также дополнительно приняли решение выплатить труженикам тыла и членам семей погибших (умерших) инвалидов, участникам ВОВ — по 20 тысяч рублей, детям войны — по 5 тысяч рублей. Поручил все наши региональные выплаты довести до людей в марте", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Севастополе ввели дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы
Развожаев: в Севастополе ввели дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы