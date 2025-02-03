https://ria.ru/20250203/sevastopol-1997069802.html

В Севастополе ввели дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы

В Севастополе ввели дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 03.02.2025

В Севастополе ввели дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы

Дополнительные единовременные региональные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ввели в Севастополе, сообщает губернатор города Михаил... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:19:00+03:00

2025-02-03T14:19:00+03:00

2025-02-03T14:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

севастополь

ленинград

сталинград

михаил развожаев

80-летие победы в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Дополнительные единовременные региональные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ввели в Севастополе, сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Принял решение о дополнительных единовременных региональных выплатах в Севастополе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - написал Развожаев. Выплата введена в дополнение к федеральной. В частности, по словам губернатора, инвалиды и участники Великой Отечественной дополнительно к 80 тысячам получат 200 тысяч рублей, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Севастополя и Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники (в том числе, признанные инвалидами) - 50 тысяч рублей. "Также дополнительно приняли решение выплатить труженикам тыла и членам семей погибших (умерших) инвалидов, участникам ВОВ — по 20 тысяч рублей, детям войны — по 5 тысяч рублей. Поручил все наши региональные выплаты довести до людей в марте", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html

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ленинград

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Ольга Фомченкова

общество, севастополь, ленинград, сталинград, михаил развожаев, 80-летие победы в великой отечественной войне