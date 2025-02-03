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В Севастополе ввели дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 03.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:19 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/sevastopol-1997069802.html
В Севастополе ввели дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы
В Севастополе ввели дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 03.02.2025
В Севастополе ввели дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы
Дополнительные единовременные региональные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ввели в Севастополе, сообщает губернатор города Михаил... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:19:00+03:00
2025-02-03T14:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
севастополь
ленинград
сталинград
михаил развожаев
80-летие победы в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Дополнительные единовременные региональные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ввели в Севастополе, сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Принял решение о дополнительных единовременных региональных выплатах в Севастополе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - написал Развожаев. Выплата введена в дополнение к федеральной. В частности, по словам губернатора, инвалиды и участники Великой Отечественной дополнительно к 80 тысячам получат 200 тысяч рублей, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Севастополя и Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники (в том числе, признанные инвалидами) - 50 тысяч рублей. "Также дополнительно приняли решение выплатить труженикам тыла и членам семей погибших (умерших) инвалидов, участникам ВОВ — по 20 тысяч рублей, детям войны — по 5 тысяч рублей. Поручил все наши региональные выплаты довести до людей в марте", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
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общество, севастополь, ленинград, сталинград, михаил развожаев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Севастополь, Ленинград, Сталинград, Михаил Развожаев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Севастополе ввели дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы

Развожаев: в Севастополе ввели дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Дополнительные единовременные региональные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ввели в Севастополе, сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Принял решение о дополнительных единовременных региональных выплатах в Севастополе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - написал Развожаев.
Выплата введена в дополнение к федеральной. В частности, по словам губернатора, инвалиды и участники Великой Отечественной дополнительно к 80 тысячам получат 200 тысяч рублей, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Севастополя и Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники (в том числе, признанные инвалидами) - 50 тысяч рублей.
"Также дополнительно приняли решение выплатить труженикам тыла и членам семей погибших (умерших) инвалидов, участникам ВОВ — по 20 тысяч рублей, детям войны — по 5 тысяч рублей. Поручил все наши региональные выплаты довести до людей в марте", - подчеркнул губернатор.
Путин о выплатах фронтовикам ВОВ, их вдовам, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
15 января, 14:59
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоСевастопольЛенинградСталинградМихаил Развожаев80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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